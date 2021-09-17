В России начались исследования одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

В России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут у животных", - сказал он, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься после получения первых результатов (цитата по ТАСС).

Мурашко напомнил, что россиянам, еще не сделавшим прививку от COVID-19, важно в первую очередь пройти вакцинацию именно от этой инфекции, так как на сегодняшний день она наиболее опасна.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, потому что от него привились 60% населения страны, то есть был сформирован коллективный иммунитет к этому вирусу.