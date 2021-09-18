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Нил Бломкамп оскорбил Дени Вильнева за критику фильмов Marvel

Новости
    18.09.2021, 11:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Как и ожидалось, после слов Дени Вильнёва о том, что все кинокомиксы Marvel "делаются по одному образцу", на него обильно посыпались крупные шишки.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, южноафриканский режиссёр Нил Бломкамп, автор "Района №9", ко вселенным Marvel и DC отношения не имеющий, всё равно невероятно возмутился позицией Вильнёва. И обозвал канадца в своём Twitter. Причём очень грубо - от перевода воздержимся.

Представители задетой Вильнёвом стороны тоже, конечно, от комментариев не отказываются. В частности, американский режиссёр Скотт Дерриксон, постановщик "Доктора Стрэнджа", написал в своём Twitter ироничной софистикой: "Каждый, кто критикует фильмы Marvel за то, что все они одинаковые, либо а) не видел все фильмы и потому не имеет права на подобное мнение, либо б) видел все фильмы, потому что - серьёзно, на самом деле он их любит".

Напомним, ранее кинокомиксы раскритиковали Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола.

На этой неделе в российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнёва. "Демоник" же Нила Бломкампа появится в РФ 14 октября (на Западе он вышел ещё летом и особого восторга не вызвал).

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