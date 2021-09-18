Нил Бломкамп оскорбил Дени Вильнева за критику фильмов Marvel

Как и ожидалось, после слов Дени Вильнёва о том, что все кинокомиксы Marvel "делаются по одному образцу", на него обильно посыпались крупные шишки.

В частности, южноафриканский режиссёр Нил Бломкамп, автор "Района №9", ко вселенным Marvel и DC отношения не имеющий, всё равно невероятно возмутился позицией Вильнёва. И обозвал канадца в своём Twitter. Причём очень грубо - от перевода воздержимся.

What a fucking asshole https://t.co/vXH13aIAA1 — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) September 16, 2021

Представители задетой Вильнёвом стороны тоже, конечно, от комментариев не отказываются. В частности, американский режиссёр Скотт Дерриксон, постановщик "Доктора Стрэнджа", написал в своём Twitter ироничной софистикой: "Каждый, кто критикует фильмы Marvel за то, что все они одинаковые, либо а) не видел все фильмы и потому не имеет права на подобное мнение, либо б) видел все фильмы, потому что - серьёзно, на самом деле он их любит".

Anyone who lambastes Marvel movies as all being the same has either a) not seen them all and therefore shouldn’t assume they’re all the same, or b) seen them all because hey, they actually quite like watching Marvel movies. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) September 17, 2021

Напомним, ранее кинокомиксы раскритиковали Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола.

На этой неделе в российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнёва. "Демоник" же Нила Бломкампа появится в РФ 14 октября (на Западе он вышел ещё летом и особого восторга не вызвал).