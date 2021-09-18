Ученые выявили особенность мутировавшего коронавируса

Эволюционировавший коронавирус лучше передается по воздуху, выяснили ученые из Университета Мэриленда в США, исследование которых опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

Специалисты отобрали добровольцев с COVID-19, которых попросили повторять алфавит или петь песни. Выяснилось, что пациенты с "альфа"-штаммом выдыхали почти в сто раз больше вирусных частиц, чем участники с "уханьским" вариантом коронавируса.

"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование приводит дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем", - отмечают авторы исследования.

Выводы, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о том, что маски до сих пор являются эффективным средством защиты от COVID-19, подчеркнули ученые.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что осенью доминирующим в России штаммом коронавируса останется "дельта".