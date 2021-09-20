Эксперт развеяла миф о "полезности" болезненной реакции после введения вакцины против COVID-19

"Нет никаких доказательств того, что отсутствие побочных эффектов напрямую связано с плохим иммунным ответом на вакцинацию", - отметила доктор Джастман.

Она сообщила, что во время клинических испытаний вакцины Pfizer/BioNTech примерно трое из четырех добровольцев испытывали некоторые легкие побочные эффекты.

Независимо от того, страдали ли вы от неприятных побочных эффектов после прививки или их вообще не было, ясно, что вакцина по-прежнему обеспечивает хорошую защиту от экстремальных заболеваний. В то время как вакцинированных людей, похоже, заражается вирусом больше, чем ожидалось, очень немногие попадают в больницу, - поясняет эксперт.

Но, говорит Джастман, люди с потенциальными проблемами иммунитета еще до прививки должны обсудить свою конкретную ситуацию со своим врачом.