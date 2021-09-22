Минздрав: Медики должны активнее настаивать на вакцинации

Ждет ли всех нас четвертая волна COVID-19 - во многом зависит от поведения людей. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова с тревогой сказала, что народ "расслабился", не соблюдает меры предосторожности.

Президента Бразилии Жаира Болсонару (на фото слева), который прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи ООН, не пустили в один из ресторанов города из-за отсутствия прививки от коронавируса. По данным телеканала Globo, Болсонару хотел пообедать в одном из заведений, где подают бразильские блюда, однако его не пропустили в основной зал, чтобы не нарушать действующие в городе санитарные правила. Фото: REUTERS

Эпидемиологи высказывают опасения по поводу возможного роста заболеваемости. В ответ в минздраве говорят: медикам нужно не руками разводить, а активнее настаивать на вакцинации своих пациентов.

"Экспертное сообщество должно не ожидать четвертую волну, а рекомендовать вакцинацию. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то - это просто бессмысленно", - заявил глава минздрава Михаил Мурашко.

При этом основная проблема - это как раз, чтобы у еще не привитых это самое желание появилось. Потому что, как подтвердили "РГ" в минздраве, принцип добровольности вакцинации никто отменять не собирается.

В других странах между тем люди, не желающие прививаться, испытывают все большие затруднения. В США обязали привиться госслужащих, а также персонал всех связанных с правительством компаний - под угрозой увольнений и расторжения контрактов. В обязательном порядке прививают и военных. Во Франции с 15 сентября уже не просто отстраняют, а увольняют непривитых медиков, социальных работников. Такое же решение принято и в Италии. Многие авиакомпании также требуют от экипажей обязательных прививок - иначе на выход, и повсеместно в Европе действуют green passes - зеленые паспорта. Без них нельзя ни в поездку в другую страну, ни в спортклуб, ни в ресторан. Поначалу еще можно было предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест. Но сейчас страны одна за другой отменяют бесплатное тестирование.

У нас таких строгостей нет. Но в некоторых случаях наличие или отсутствие прививки все-таки влияет на положение человека и в России. Хотя в статье 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предусмотрено право отказаться от вакцинации, но далее та же статья говорит, что у некоторых категорий работников отсутствие прививок влечет отказ в их приеме на работу либо отстранение от работы, если она связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Под это правило подпадают медработники, педагоги, сотрудники муниципальных служб, транспорта. В столице к ним добавили и сферу услуг - в частности работников ресторанов и кафе.

В конце июля были выпущены рекомендации минтруда и Роспотребнадзора, согласно которым в организациях необходимо "обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива с учетом переболевших COVID-19".