Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

В новом документе обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19 - уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях лекарств. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

Произошли изменения и при оказании амбулаторной помощи ковид-пациентам. В новые схемы лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых она протекает в легкой форме, включен препарат будесонид. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания предусмотрено применение ингибиторов янус-кинах (барицитиниб и тофацитиниб).

Препарат умифеновир (арбидол) исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара. Переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания - оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).

Добавлен новый раздел - "Антимикотическая терапия", отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов.

Также обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 - в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных. В Санкт-Петербурге, например, работа по вакцинации будущих мам уже развернута.

В Минздраве подчеркивают, что новые рекомендации - труд большого коллектива высококлассных специалистов: в рабочей группе более 100 российских экспертов различных специальностей, которые проводят тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.

Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном сайте Минздрава России (полная версия и версия в формате инфографики) и направлена в регионы для использования в практической работе.