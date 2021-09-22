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Рубрика: Общество

Защитит ли от COVID-19 прививка от гриппа

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 217(8568)
На днях в прессе были сообщения, что вакцинированные против гриппа вдвое реже заражались коронавирусом. Значит ли это, что вакцина от гриппа "работает" и против коронавируса?
Волонтеры готовы рассказать о вакцинах и важности вакцинации. Фото: РИА Новости Волонтеры готовы рассказать о вакцинах и важности вакцинации. Фото: РИА Новости
Волонтеры готовы рассказать о вакцинах и важности вакцинации. Фото: РИА Новости

На этот вопрос "Российской газете" ответил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- С самого начала пандемии, еще с того момента, когда не были разработаны и внедрены высокоэффективные вакцины от ковида, активно высказывались и обсуждались предположения, что, возможно, определенную защиту от новой инфекции можно получить, прививаясь вакцинами от других инфекций. Такими, как вакцина БЦЖ (против туберкулеза), живая вакцина от полиомиелита, вакцина от гриппа. Интерес к этому вопросу сохраняется и сейчас.

Недавние сообщения СМИ о том, что противогриппозная вакцина может защитить и от коронавируса, очевидно, касается результатов исследования, которое провели ученые из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды). Они утверждают, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% - во время второй. Результаты своей работы исследователи опубликовали на сервере препринтов medRxiv.

Авторы этой работы пришли к выводу, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от коронавируса путем усиления неспецифического врожденного иммунного ответа. Результаты этого исследования, конечно, интересны, однако необходимо отметить, что пока эта публикация является не более чем препринтом, то есть не была проверена и отрецензирована экспертами. Кроме того, важно понимать, что это было обсервационное исследование, в котором проводилось наблюдение за вакцинированными и не вакцинированными от гриппа медицинскими работниками.

Этой осенью стоит защититься двумя прививками: и от COVID-19, и от гриппа

Недостатком подобных исследований является то, что на их результаты могут повлиять случайные, неучтенные факторы. В данном исследовании это могло быть лучшее общее состояние здоровья у тех, кого вакцинировали, или большее внимание людей, получивших вакцину от гриппа, к соблюдению мер предосторожности (ношению масок, соблюдению социальной дистанции, меньшая активность в плане посещения коллективных мероприятий и так далее). Поэтому преждевременно рассматривать выводы ученых как окончательные. Полученные результаты нуждаются в подтверждении в исследованиях, соответствующих более высокому уровню доказательной медицины.

Все вакцины нацелены прежде всего на выработку специфического иммунитета к конкретным белкам того или иного микроорганизма. И в некоторых случаях можно ожидать перекрестного воздействия этого иммунитета на ряд других возбудителей. Но это возможно только в тех случаях, когда у разных микроорганизмов имеются схожие белки. В случае вируса гриппа и SARS-CоV-2 такого совпадения нет, ведь вирус гриппа не содержит S-белка, а у SARS-CоV-2 отсутствуют гемагглютинин и нейраминидаза, специфический иммунитет к которым вызывают вакцины против гриппа.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Авторы статьи предполагают, что вакцинация от гриппа способна усилить (натренировать) неспецифический врожденный иммунитет и таким образом улучшить защиту организма от целого ряда других вирусов, включая SARS-CoV-2. Но подобные свойства предполагаются обычно у живых ослабленных вакцин, к которым, в частности, относятся вакцины БЦЖ и ЖВС (от полиомиелита).

От гриппа сейчас используются инактивированные субъединичные и сплит-вакцины, которые существенно слабее в этом плане.

Поэтому главный совет: в любом случае вакцина против гриппа не заменяет вакцину от COVID-19, так же как вакцина от COVID-19 не заменяет вакцину от гриппа. В текущем сезоне необходимо прививаться и от того, и от другого.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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