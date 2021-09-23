Российский Netflix выложил трейлер премьер октября

Российское подразделение Netflix опубликовало на своём YouTube-канале традиционный ролик-анонс - единый трейлер премьер октября на стриминговом сервисе.
В программе - как классика, так и свежак: мюзикл о принцессе Диане; знаменитая комедия "Это всё она"; слэшер "В твоём доме кто-то есть"; мультсериал "Зловещие истории по сказкам братьев Гримм"; второй сезон "Клуба Нянь"; третий сезон триллера "Ты"; новый вампирский сериал "Клыки ночи"; четвёртый сезон "Династии"; второй сезон фэнтези "Лок и ключ"; девять сезонов культового американского "Офиса"; "Армия воров" - приквел "Армии мертвецов" Зака Снайдера.