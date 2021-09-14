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Вышел трейлер хоррора создателей "Пилы" и "Очень странных дел"

Новости
    14.09.2021, 19:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале трейлер слэшера "В твоем доме кто-то есть" (There's Someone Inside Your House).

Фото: instagram.com/ spider.fan.backup
Эндрю Гарфилд назвал кадры со съемок "Человека-паука 3" фотошопом

Лента, в создании которой принимали участие авторы "Очень странных дел" и франшиз "Заклятие" и "Пила" (Шон Леви и Джеймс Ван), помещает по центру старшеклассницу (Сидни Парк, "Ходячие мертвецы") и ее друзей-выпускников, ставших мишенью таинственного кровожадного маньяка в маске, своими ужасающими деяниями стремящегося раскрыть общественности глаза на темные секреты терроризируемой им школы.

В основе сценария - одноименный роман-бестселлер Стефании Перкинс. Сценарной адаптацией книги занимался Генри Гайдлен (дилогия "Шазам!"). Режиссер - Патрик Брайнс (дилогия "Ублюдок").

В других ролях: Кайла Хеллер ("Супермен и Лоис"), Сара Дагдэйл ("Сверхъестественное", "Стрела"), Теодор Пеллерен ("ОА"), Маркиян Тарасюк ("Сверхъестественное"), Эндрю Данбар ("Закатать в асфальт"), Эмилия Баранак ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Ася Купер ("Снегопад"), Баркели Даффилд ("Варкрафт").

Релиз - 6 октября.

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