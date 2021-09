Вышел трейлер хоррора создателей "Пилы" и "Очень странных дел"

Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале трейлер слэшера "В твоем доме кто-то есть" (There's Someone Inside Your House).

Лента, в создании которой принимали участие авторы "Очень странных дел" и франшиз "Заклятие" и "Пила" (Шон Леви и Джеймс Ван), помещает по центру старшеклассницу (Сидни Парк, "Ходячие мертвецы") и ее друзей-выпускников, ставших мишенью таинственного кровожадного маньяка в маске, своими ужасающими деяниями стремящегося раскрыть общественности глаза на темные секреты терроризируемой им школы.

В основе сценария - одноименный роман-бестселлер Стефании Перкинс. Сценарной адаптацией книги занимался Генри Гайдлен (дилогия "Шазам!"). Режиссер - Патрик Брайнс (дилогия "Ублюдок").

В других ролях: Кайла Хеллер ("Супермен и Лоис"), Сара Дагдэйл ("Сверхъестественное", "Стрела"), Теодор Пеллерен ("ОА"), Маркиян Тарасюк ("Сверхъестественное"), Эндрю Данбар ("Закатать в асфальт"), Эмилия Баранак ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Ася Купер ("Снегопад"), Баркели Даффилд ("Варкрафт").

Релиз - 6 октября.