ВОЗ: Полсотни государств не привьют 10% населения до конца сентября

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о том, какими темпами идет вакцинация от коронавируса по всему миру. Международный чиновник, а в прошлом эфиопский политик признал, что в 50 странах, в основном - африканских, к концу сентября не удастся достичь цели, поставленной ВОЗ, а именно: привить не менее 10 процентов населения. Речь гендиректора на саммите, посвященном вопросам борьбы с пандемией (его инициировал в формате видеосвязи президент США Джо Байден), опубликована на сайте организации.

Ответственность за провал Гебрейесус возложил на благополучные страны с высоким уровнем доходов жителей, ведь они обещали выделить африканцам миллиард доз вакцин. Однако до континента дошло менее 15 процентов. Зато почти 90 процентов тех самых богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели по охвату своего населения прививками.

Между тем ВОЗ ставит новые задачи. "Нам необходима глобальная приверженность программе вакцинации как минимум 40 процентов населения каждой страны к концу нынешнего года и 70 процентов - к середине 2022-го", - отметил Гебрейесус. Для зтого "золотой миллиард" и фармацевтические концерны должны поделиться еще 2 миллиардами доз, а также технологиями производства препаратов со странами третьего мира.