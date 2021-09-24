Эндокринологи развеяли миф о влиянии вакцинации на детородную функцию

Специалисты "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России провели исследование уровней общего тестостерона и оценили качество спермы у мужчин, прошедших вакцинацию "Спутником V" ("Гам-КОВИД-Вак"), и представили результаты на проходящем сейчас Национальном эндокринологическом конгрессе. Как отмечают в Центре эндокринологии, исследование было решено провести, в том числе, и из-за "неоднозначной полемики о важности и возможных пагубных последствий вакцинации" в нашем обществе. Действительно, в соцсетях довольно много рассуждений о возможном негативном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию. Теперь ученые получили еще одно подтверждение: никакой опасности для возможности зачать детей вакцинация не представляет.

"Медицинские данные собирались двукратно (с марта по июнь 2021 года) у 60 мужчин в возрасте 28-36 лет с нормальным индексом массы тела, - рассказал "РГ" врач-андролог, главный научный сотрудник Отделения андрологии и урологии "НМИЦ эндокринологии", доктор медицинских наук Роман Роживанов. - При этом одна половина из них имела параметры эякулята в пределах нормы, а у второй наблюдались отклонения".

В итоге исследования ученые получили четкое доказательство того, что вакцинация не оказывает влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества эякулята, отметил Роман Роживанов.