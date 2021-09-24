Эндокринологи: COVID-19 способствует ожирению

Коронавирусная инфекция опасна для диабетиков и ухудшает течение других эндокринных расстройств. На Национальном конгрессе эндокринологов, который проходит сейчас в Москве, были представлены результаты исследований, доказывающие воздействие COVID-19 на работу эндокринной системы. Заболевание может привести к гипергликемии - резкому повышению сахара в крови, нарушить углеводный обмен (как следствие - набор веса и ожирение), изменить уровень тестостерона (одного из основных гормонов мужского здоровья) и так далее.

В рамках IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов c международным участием, который проходит 22-25 сентября 2021 года в Российской академии наук в Москве, специалисты ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" поделились с коллегами результатами собственных научно-медицинских исследований, доказывающих, что COVID-19 активно воздействует на углеводный и кальций-фосфорный обмены, механизмы развития гипергликемии (резкое повышение уровня сахара в крови), метаболизм витамина D, уровень общего тестостерона, функции щитовидной железы, вызывает электролитные нарушения (недостаток или избыток в организме воды, калия, магния, натрия, кальция).

- Пациенты с эндокринной патологией, в особенности, с сахарным диабетом первого и второго типа, находятся в группе особого риска, - сказала в своем выступлении директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Они в 3-4 раза чаще госпитализируются, имеют осложненное течение заболевания, что коррелируется с высокой вероятностью неблагоприятных исходов.

Результаты исследования и клинический опыт, накопленный с начала пандемии, доказывают: вероятность заражения SARS-Cov-2 у пациентов с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей, не имеющих такого заболевания. "Не случайно, практически каждый третий положительно инфицированный имеет сахарный диабет или страдает ожирением", - подчеркнула Наталья Мокрышева.

Пациенты с хронической болезнью почек также в группе повышенного риска: они заболевают COVID-19 в 3-7 раз чаще здоровых людей, и у них также чаще наблюдаются тяжелые формы заболевания.

Эндокринологи предупреждают: на фоне гипергликемии у больных сахарным диабетом, как правило, снижен иммунный статус. Поэтом при подключении инфекции ухудшается и течение основного заболевания: значительно труднее контролировать уровень глюкозы крови. Кроме того, высокая температура в острый период заболевания может привести к обезвоживанию организма и развитию кетоацидоза, симптомами которого являются сильная жажда и частое мочеиспускание.

Коронавирус чрезвычайно опасен для людей с надпочечниковой недостаточностью. Здесь требуется особенно внимательное отношение к приему глюкокортикоидов (стероидных гормонов).

- Воздействие коронавирусной инфекции на клетки поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы приводит к появлению новых видов заболеваний. Сегодня мы имеем дело с ковид-индуцированными диабетами и тиреоидитами, - резюмировала Мокрышева.

При этом защититься от прогрессирования старых хронических недугов и возникновения новых можно с помощью прививки от COVID-19. Обсуждая тему вакцинации, участники форума сошлись во мнении, что несмотря на отсутствие убедительных доказательств, подтверждающих повышенную восприимчивость к COVID-19 у пациентов с диабетом, вакцинация должна быть приоритетной у данной категории людей. Опасения по поводу плохого иммунного ответа, как это наблюдалось ранее при вакцинации от гриппа или вакцинировании против гепатита В, скорее всего, не относится к противоковидным прививкам.

- Мы считаем, что вакцина от COVID-19 - великое благо, спасение для пациентов с эндокринными нарушениями. И если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность ее проведения, - подчеркнула Наталья Мокрышева.