Роспотребнадзор: В России появилась новая группа риска по гриппу

Люди, переболевшие COVID-19, попадают в группу риска по гриппу, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее словам, эта категория россиян должна привиться от гриппа в первую очередь.

"Новая группа риска в этом году - это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь", - объяснила она.

Ранее Попова объявила о начале сезонного гриппа в России. Глава Роспотребнадзора рассказала, что 2021 год стал уникальным, так как случаи заражения гриппом были зафиксированы уже в конце июля.