Господдержку получат 106 университетов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подвел итоги отбора российских вузов в программу академического лидерства "Приоритет 2030".

- Мы получили 187 заявок от вузов из всех федеральных округов. В итоге в программу вошли 106 университетов, - сказал Валерий Фальков. - Отмечу, что 5 вузов - творческие, отобраны специальной комиссией под руководством министра культуры Ольги Любимовой.

Все 106 университетов получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Важно, что более 60 процентов вузов - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге.

Больше всего победителей из трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Северо-Западного.

- По каждому вузу принимались самые тщательные решения, - подчеркнул Валерий Фальков. - Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой.

Министр особо отметил: список из 106 вузов - выбор не только министерства: решение принимала сбалансированная комиссия. Очные защиты вузов-кандидатов на участие в программе проходили с 10 по 26 сентября. У каждого университета было по 7 минут на доклад и 8 минут на вопросы комиссии. Каждый день защищались 13-20 вузов.

- Мы понимаем, что итоги программы устроят не все университеты. Но "Приоритет 2030" устроен таким образом, что в будущем году заявку на участие можно подать снова, - пояснил Фальков.

В программу "Приоритет 2030" попали не только вузы минобрнауки, хотя их и большинство - 80. Среди участников также 10 вузов минздрава, 5 университетов минкультуры и 4 - минсельхоза. Во всех этих университетах учится более миллиона студентов-очников. По оценке минобрнауки, это примерно половина всех студентов очных отделений.

- Хочу отметить подготовку медицинских вузов, если в прошлых программах у нас, как правило, участвовал один медвуз - Сеченовский университет, то в этот раз - 10 университетов, - сказал министр.

Список из 106 вузов - выбор не только минобрнауки. Решение принимала сбалансированная комиссия, которая слушала доклады университетских команд в течение 9 дней

В числе победителей оказался и один педагогический вуз - Московский городской педагогический университет. По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, главный приоритет МГПУ - развитие тематики городского университета.

- Главное - вхождение в международное образовательное пространство с возможностью знакомства с практиками городских университетов мира, - прокомментировал Реморенко. - Городские университеты - распространенная мировая практика но, к сожалению, мало распространена у нас. "Вырастить" эту модель вуза - наша амбиция, которая подкреплена существенным заделом. Грант будем расходовать на проведение фундаментальных исследований и на привлечение ведущих профессоров из разных регионов и стран.

Прямая речь

Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кавказского федерального университета:

- Федеральная программа "Приоритет 2030" в первую очередь ценна своим уровнем экспертизы. Университеты смогли не просто представить программу развития на рассмотрение, а выйти с командой на ее защиту и получить рекомендации ведущих экспертов из научного сообщества и минобрнауки по вопросам трансформации и перехода на новый уровень образования и науки.

Николай Рогалев, ректор НИУ "МЭИ":

- Московский энергетический институт - один из крупнейших технических вузов страны. Быть на фронтире мировой энергетической повестки и отвечать за решение кадровых и научно-исследовательских задач для крупнейшей отрасли страны ответственно. Вхождение в число участников федеральной программы "Приоритет 2030" подтвердило правильность выбранных стратегий для развития вуза.

Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета:

- Для каждого вуза страны важно было пройти эту трансформацию пусть и в формате стратегического документа, чтобы ответить себе на вопрос: каким должен стать вуз к 2030 году? Не быть, а именно стать! Это подвигло многих из нас переосмыслить миссию вуза не только с точки зрения цифровизации процессов, но и вообще с точки зрения роли образования в системе региона и в системе ценностей человека. Для Вятского госуниверситета участие в проекте позволит дать не просто сильные кадры, но и готовить людей с высокими моральными и интеллектуальными ценностями, в которых заложен навык делать этот мир лучше.

Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного энергетического университета:

- Чтобы стать лидером энергетического образования, важно уметь видеть свои точки роста и идти к ним с опережением результата. Оказаться в числе получателей базовой части гранта федеральной программы "Приоритет 2030" - ответственно и знаково для КГЭУ. Уверен, что уже в ближайшие годы эффект от такой поддержки будет виден не только в части развития университета, но и на исследовательском уровне.