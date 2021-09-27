Господдержку получат 106 университетов

Новости

Путин поручил сократить число контрольных в школах 19:59
Президент поручил усовершенствовать систему оплаты труда учителей 19:58
Путин поручил создать телешоу "Учитель года России" 19:55
Опубликована сцена с Карнажем из второго "Венома" 19:43
В ВОЗ сообщили, чего им не хватает для признания российской вакцины 19:34
"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал" 19:30
Украинский газовый оператор грозит Венгрии остановкой транзита 19:22
Около 330 искусственных сооружений возведут на М-12 19:20
Белгородские власти назвали условия для работы фуд-кортов 19:15
Володин ревакцинировался и призвал последовать своему примеру 19:07
В Москве парашютисты арестованы за прыжок на Ленинский проспект 19:03
Правительство Белгородской области отправлено в отставку 18:44
Стартовал Всероссийский учебный фестиваль RuCode 4.0 18:34
Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида 18:28
В округе Ставрополья ввели режим ЧС после взрыва газа 18:28
"Помощь по кредиту": мошенники обманули 120 человек на 15 млн руб 18:26
Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Думе защиту семьи и детей 18:21
Захарова назвала обращение Киева к Еврокомиссии по поводу газа "завистью" 18:20
Минтруд пропишет условия начисления компенсаций за детсад 18:14
На белгородском агрохолдинге зафиксирована вспышка АЧС 18:02
Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж 18:00
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах 17:47
Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс" 17:42
В "Артеке" рассказали о новом уникальном лагере "Солнечный" 17:02
В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему в России растет популярность готовых блюд
Почему в России растет популярность готовых блюд
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 19:18
Рубрика: Общество

Господдержку получат 106 университетов

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подвел итоги отбора российских вузов в программу академического лидерства "Приоритет 2030".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

- Мы получили 187 заявок от вузов из всех федеральных округов. В итоге в программу вошли 106 университетов, - сказал Валерий Фальков. - Отмечу, что 5 вузов - творческие, отобраны специальной комиссией под руководством министра культуры Ольги Любимовой.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фальков: За время пандемии система высшего образования в РФ стала сильнее

Все 106 университетов получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Важно, что более 60 процентов вузов - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге.

Больше всего победителей из трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Северо-Западного.

- По каждому вузу принимались самые тщательные решения, - подчеркнул Валерий Фальков. - Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой.

Министр особо отметил: список из 106 вузов - выбор не только министерства: решение принимала сбалансированная комиссия. Очные защиты вузов-кандидатов на участие в программе проходили с 10 по 26 сентября. У каждого университета было по 7 минут на доклад и 8 минут на вопросы комиссии. Каждый день защищались 13-20 вузов.

- Мы понимаем, что итоги программы устроят не все университеты. Но "Приоритет 2030" устроен таким образом, что в будущем году заявку на участие можно подать снова, - пояснил Фальков.

В программу "Приоритет 2030" попали не только вузы минобрнауки, хотя их и большинство - 80. Среди участников также 10 вузов минздрава, 5 университетов минкультуры и 4 - минсельхоза. Во всех этих университетах учится более миллиона студентов-очников. По оценке минобрнауки, это примерно половина всех студентов очных отделений.

- Хочу отметить подготовку медицинских вузов, если в прошлых программах у нас, как правило, участвовал один медвуз - Сеченовский университет, то в этот раз - 10 университетов, - сказал министр.

Список из 106 вузов - выбор не только минобрнауки. Решение принимала сбалансированная комиссия, которая слушала доклады университетских команд в течение 9 дней

В числе победителей оказался и один педагогический вуз - Московский городской педагогический университет. По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, главный приоритет МГПУ - развитие тематики городского университета.

Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате

- Главное - вхождение в международное образовательное пространство с возможностью знакомства с практиками городских университетов мира, - прокомментировал Реморенко. - Городские университеты - распространенная мировая практика но, к сожалению, мало распространена у нас. "Вырастить" эту модель вуза - наша амбиция, которая подкреплена существенным заделом. Грант будем расходовать на проведение фундаментальных исследований и на привлечение ведущих профессоров из разных регионов и стран.

Прямая речь

Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кавказского федерального университета:

- Федеральная программа "Приоритет 2030" в первую очередь ценна своим уровнем экспертизы. Университеты смогли не просто представить программу развития на рассмотрение, а выйти с командой на ее защиту и получить рекомендации ведущих экспертов из научного сообщества и минобрнауки по вопросам трансформации и перехода на новый уровень образования и науки.

Николай Рогалев, ректор НИУ "МЭИ":

- Московский энергетический институт - один из крупнейших технических вузов страны. Быть на фронтире мировой энергетической повестки и отвечать за решение кадровых и научно-исследовательских задач для крупнейшей отрасли страны ответственно. Вхождение в число участников федеральной программы "Приоритет 2030" подтвердило правильность выбранных стратегий для развития вуза.

Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета:

- Для каждого вуза страны важно было пройти эту трансформацию пусть и в формате стратегического документа, чтобы ответить себе на вопрос: каким должен стать вуз к 2030 году? Не быть, а именно стать! Это подвигло многих из нас переосмыслить миссию вуза не только с точки зрения цифровизации процессов, но и вообще с точки зрения роли образования в системе региона и в системе ценностей человека. Для Вятского госуниверситета участие в проекте позволит дать не просто сильные кадры, но и готовить людей с высокими моральными и интеллектуальными ценностями, в которых заложен навык делать этот мир лучше.

Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного энергетического университета:

- Чтобы стать лидером энергетического образования, важно уметь видеть свои точки роста и идти к ним с опережением результата. Оказаться в числе получателей базовой части гранта федеральной программы "Приоритет 2030" - ответственно и знаково для КГЭУ. Уверен, что уже в ближайшие годы эффект от такой поддержки будет виден не только в части развития университета, но и на исследовательском уровне.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году