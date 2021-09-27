Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс"

Производство пятой российской вакцины от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" от "Института стволовых клеток" может начаться в первой половине 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на заявление разработчика. Она может стать первой вакциной, разработанной частной компанией.

При создании препарата использовался искусственно-синтезированный вирус, то есть вакцина не содержит живого вируса, а также его вектора. Сегодня Минздрав России одобрил проведение сразу первого и второго этапов ее клинических испытаний. Отмечается, что в них примут участие 170 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Планируется, что клинические испытания пройдут в Санкт-Петербурге и Перми.

Разработчики отмечают, что препарат можно будет использовать для вакцинации пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Холдинг "Институт стволовых клеток человека", разработавший вакцину, основан в 2003 году, он объединяет несколько компаний в сфере генной терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и консалтинга.