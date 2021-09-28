Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

У пациентов, перенесших COVID-19, в течение полугода сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.

"После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью", - сказал он.

По словам министра, для того, чтобы выявить риски и не допустить развития других заболеваний, этой категории граждан необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее Мурашко заявил, что "долгий ковид" может длиться более полугода, а симптомы затрагивают различные системы организма. У пациентов отмечаются неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.