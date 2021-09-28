Начинаются клинические испытания вакцины "Бетувакс"

В России может появиться еще одна противоковидная вакцина: Минздрав дал разрешение на клинические исследования вакцины, названной "Бетувакс-КоВ-2". У препарата две главные особенности: во-первых, это новый тип вакцин против COVID для нашей страны, а во-вторых, разработана вакцина негосударственным Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ), хотя финансами создателям помогал московский Фонд развития венчурного инвестирования.

"Если клинические исследования пройдут успешно - у "Бетувакса" хорошие перспективы на рынке. Потому что, с одной стороны, субъединичные вакцины относятся к наиболее безопасному классу вакцин. С другой - в целом на рынке и в России, и за рубежом по-прежнему наблюдается дефицит вакцин", - сказал "РГ" глава ИСКЧ Артур Исаев.

К типу субъединичных относится часть современных вакцин против вируса папилломы человека, гепатита Б.

"Зарегистрированные вакцины имеют хороший уровень эффективности и безопасности - их можно и нужно применять, - говорит Исаев. - При этом в "Бетувакс" заложен ряд отличий, которые могут быть важны для врачей и дают хорошие перспективы для использования. Мы планируем создать собственное производство в партнерстве с производителем биотехнологических субстанций. Также в планах - использование контрактного производства. Несмотря на возросший спрос, есть много производственных площадок, имеющих мощности, но недозагруженных, и в России, и за рубежом. Однако их адаптация и дооснащение требуют времени и средств. Мы рассчитываем не только на коммерческий рынок, но и на госзакупки, особенно в части использования "Бетувакса" для пожилых, групп риска и повторных - бустерных прививок". Артур Исаев рассказал, что и он, и некоторые его коллеги уже опробовали вакцину самостоятельно. "Но комментировать это излишне, говорить о реальной эффективности и безопасности вакцины можно только после официальных клинических исследований," - отметил глава ИСКЧ.

В России и за рубежом вакцин по-прежнему не хватает

Между тем

Общие расходы на борьбу с COVID-19 в России в этом году составят около триллиона рублей, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко. За семь месяцев только на лечение в стационарах было потрачено 300 млрд рублей.