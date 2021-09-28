Новый прибор подтвердил эффективность при лечении осложнений COVID-19

В атаку на COVID пошла российская оборонка - создан электромагнитный аппарат, способствующий эффективному лечению тяжелой болезни

К сожалению, ситуация с коронавирусной заразой остается тяжелой. По сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки в России умерли 852 пациента с COVID-19 - это новый максимум за всю пандемию.

Однако можно надеяться, что найден эффективный способ борьбы со страшным недугом. И сделали это специалисты нашей оборонной промышленности.

Как сообщила пресс-служба АО "НПК "Техмаш" госкорпорации Ростех, холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию, получил, можно сказать, сенсационные результаты исследования физиотерапевтического электромагнитного аппарата "Ранет ДМВ-20". Этот аппарат разработан и выпускается на Самарском электромеханическом заводе. В первую очередь он предназначен для лечения пациентов с COVID-19 в средней и тяжелой форме.

Согласно отзывам специалистов, применение прибора позитивно сказывалось на состоянии пациентов с постковидным синдромом, а также зарекомендовало себя как профилактика фиброза тканей.

"Ранет ДМВ-20" применяется для лечения различных заболеваний воспалительного, травматического и другого характера путем воздействия электромагнитным полем. Апробация прибора ведется уже более года на базе ведущих медучреждений Самарской области: в клиниках Самарского государственного медицинского университета, Самарском областном клиническом госпитале ветеранов войн, ФГКУ "35 ОМО(а)" ВДВ Министерства обороны Российской Федерации.

"Уникальность данного аппарата состоит в том, что он укомплектован полостными излучателями с керамическим наполнением, безопасными в использовании. Дециметровая терапия - метод высокочастотной электротерапии, основанный на применении сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний дециметрового диапазона, или дециметровых волн. Дециметровые волны имеют длину от 1 метра до 10 сантиметров, что соответствует частоте колебаний от 300 до 3000 МГц. "Ранет" не имеет аналогов по выходной мощности 25 Вт, она оптимальна для лечения внутренних органов - соотношение глубины проникновения и интенсивности излучения. На эту разработку мы получили патент", - отметил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Аппарат эффективно воздействует на легочную ткань, улучшает кровоток, восстанавливает коллатеральное кровообращение, помогая избежать тромбоза сосудов. В результате лечения в пораженной зоне организма человека развивается дополнительное кровообращение, обеспечивающее органы достаточным количеством кислорода, восстанавливается нарушенная функция внешнего дыхания, оказывается противоотечный, обезболивающий, противовоспалительный эффект.

В Самарском медуниверситете такие результаты были получены в ходе реабилитации пациентов уже после 10 сеансов применения "Ранета".

"Данное медицинское изделие использовано врачами физиотерапевтами как в амбулаторных, так и стационарных условиях. Его отличает хорошая клиническая эффективность, простота использования и безопасность. В ходе клинической практики отмечено позитивное влияние физиотерапевтического воздействия от аппарата "Ранет" у пациентов с постковидным синдромом после перенесенной коронавирусной инфекции на этапе реабилитации", - отметил ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов.

Кроме того, "Ранет" положительно зарекомендовал себя и в качестве профилактической меры развития фиброза тканей - частого осложнения при инфекционно-воспалительных заболеваниях, в том числе COVID-19.

Так, Федеральное государственное казенное учреждение "35 отдельный медицинский отряд (аэромобильный) воздушно-десантных войск" Министерства обороны Российской Федерации эффективно использует "Ранет" для профилактики фиброза тканей при реабилитации военнослужащих, перенесших пневмонию, в том числе новой коронавирусной инфекции, с 2020 года. Разработка "СЭМЗ" также действенна при восстановлении поврежденных мышц, сухожилий, костей и суставов, что является актуальным вопросом в подразделениях воздушно - десантных войск. Специалисты учреждения отмечают высокую клиническую эффективность, простоту использования и безопасность.

Перспективным направлением использования прибора являются реабилитация пациентов, перенесших такие виды оперативных вмешательств как эндопротезирование крупных суставов, кожная и сухожильно-мышечная пластика, различные виды остеотомий и хондропластики, реконструкция конечностей с применением различных видов имплантов и металлоконструкций.

Стоит подчеркнуть, что Самарский электромеханический завод - единственный производитель физиотерапевтического аппарата "Ранет", имеющий соответствующие сертификаты качества и лицензии. На сегодняшний день ведутся маркетинговые исследования российского рынка и рынка стран ближнего зарубежья в части потребности модернизированного аппарата.