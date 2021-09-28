Одобрены препараты для лечения острой фазы COVID и постковидного синдрома

У международного сообщества появилось еще одно лекарство против острой фазы COVID-19. ВОЗ включила в список терапевтических препаратов против коронавируса препарат "Регенерон", содержащий синтетические антитела к инфекции. В ВОЗ призывают нарастить объемы производства лекарства и расширить географию поставок.

"ВОЗ настоятельно призывает компании-производители и правительства решить проблему высокой стоимости и ограниченного производства комбинации синтетических антител "Регенерон" и обеспечить надлежащее и безопасное обращение с лекарством", - цитирует ФармПром.РФ заявление ВОЗ.

В ВОЗ также говорят, что необходимо вести переговоры с разработчиком и производителем препарата Roche Pharmaceutical с тем, чтобы компания поставляла препарат по более низкой цене и распределяла его на справедливой основе во всех регионах, включая страны с низким уровнем доходов. ВОЗ также обсуждает возможность поставок этого лекарства через каналы ЮНИСЕФ.

В ВОЗ снова говорят о необходимости снять патентную защиту с новых противоковидных разработок, по крайней мере до момента победы над пандемией. Там призывают фармкомпании делиться технологиями, что позволит наладить производство биоаналогичных версий препарата в разных странах. Параллельно в ВОЗ обратились и к другим фармкомпаниям с призывом предоставить варианты биоподобных препаратов для предварительной квалификации. Это позволит увеличить производство и, следовательно, повысить доступность лекарств.

Еще один препарат, предназначенный для лечения постковидных осложнений, запатентован в Европе. Речь идет о российской оригинальной разработке - препарате "Лонгидаза". Производящая лекарство компания "Петровакс" получила на него европейский патент, который будет действовать на территории Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Ирландии и Бельгии. Приобретение такого патента означает, что разработчик и производитель получает правовую защиту своего исключительного права на лекарственное средство на территории Европы в течение 20 лет.

"Лонгидаза" (действующее вещество - бовгиалуронидаза азоксимер) - ферментный препарат, который уже более 15 лет широко применяется в России и странах ближнего зарубежья в пульмонологии и урологии, других областях медицины. С распространением коронавируса лекарство стали применять для профилактики и лечения постковидных осложнений. Так, проведенные в 2020-2021 годах исследования показали, что в группе пациентов, перенесших COVID-19, препарат ускорял динамику снижения одышки, помогал улучшить насыщение крови кислородом и повысить толерантность к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал это лекарство.

"Лонгидаза" - это уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов, препарат, который востребован в России и странах СНГ, в том числе сегодня в период пандемии COVID-19. Мы видим большой потенциал для расширения географии его применения, в том числе в Европе", - сказал глава "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.

Патент на препарат действует уже в шести европейских странах и дополнительно будет расширен еще в 15 государствах.

Оригинальность молекулы препарата также признана ВОЗ. Производитель планирует, что общий объем продаж "Лонгидазы" в 2021 году превысит 1,5 млн упаковок.