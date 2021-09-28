Президент РАН: Российские вакцины доказали свою эффективность

Глава Российской академии наук Александр Сергеев дал однозначный ответ тем, кто пытается ставить под сомнение возможности наших вакцин "Спутник V" и "Ковивак" в защите от коронавируса и его штамма "дельта".

По словам ученого, все ровно наоборот. "Как мы можем наблюдать, - заявил академик Сергеев, - РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом "дельта", особенно в сравнении с российскими вакцинами "Спутник V" и "Ковивак", которые оказались в данной ситуации более эффективными".

Поводом для комментария, который президент РАН дал коллегам в ТАСС, стало сообщение о том, что защитная сила вакцины Pfizer снижается примерно через 3-4 месяца после введения второй дозы. И как результат - из трех реальных случаев заражения может предотвратить только один (по статистике - лишь 29 процентов).

Глава Российской академии наук, по образованию и роду занятий специалист в области физики плазмы и фемтосекундной оптики, взял на себя ответственность объясниться с нами и по поводу тестов на антитела после вакцинации.

"Чтобы оценить протективные свойства вакцины, надо делать анализ на нейтрализующие антитела, а это более сложная и долгая процедура, чем обычные тесты на выявление антител IgG после вакцинации. Когда мы делаем тест на IgG, то получаем данные по всему спектру этих антител, появляющихся в организме в результате заболевания или вакцинации. Внутри этого спектра есть так называемые нейтрализующие антитела, и чтобы понять уровень протективности, нужен специальный анализ", - изложил свое понимание академик Сергеев.

И в том же комментарии заключил, что доступные тесты на антитела после вакцинации "Спутником" или "Ковиваком", которые предлагают и делают на платной основе всем известные сетевые лаборатории "не имеют особого смысла".

Протективные действия упомянутых российских вакцин могут сработать и срабатывают даже в тех случаях, когда тесты не показывают у вакцинированного человека нейтрализующих антител. И совершенно точно облегчают течение болезни, если заражение ковидом все-таки произошло. О том же, с учетом большой клинической практики, говорит и член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов - глава Центра имени Чумакова, где создана и производится вакцина от коронавируса "Ковивак".

Тем временем

Власти Гонконга объявили о признании с 29 сентября 2021 года российских сертификатов вакцинации, сообщило Генконсульство РФ в Гонконге. "Перед посадкой на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, сформированным на едином портале госуслуг на основе данных о прививке, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", - говорится в официальном сообщении.

Симптоматичное заявление накануне сделал и посол США в Казахстане Уильям Мозер. "Я надеюсь, что "Спутник V" получит одобрение от Всемирной организации здравоохранения, - цитирует ТАСС американского дипломата. - Я думаю, это правильный путь, чтобы искать такое одобрение".