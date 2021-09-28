Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей

Общие расходы на борьбу с COVID-19 в России в этом году составят около триллиона рублей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.

По его словам, за семь месяцев в рамках системы ОМС на только лечение в стационарах было потрачено 300 млрд рублей.

"А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения", - сказал он.

Согласно проекту госпрограммы "Развитие здравоохранения", в 2022 году одной из основных задач остается обеспечение готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, включая и коронавирусную инфекцию.