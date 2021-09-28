Роспотребнадзор: COVID-19 может проявляться лишь проблемами с ЖКТ

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при COVID-19 стали встречаться чаще. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусом общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. "Причем у 10% пациентов с COVID-19 отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений", - сказала Омарова.

Желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще в том числе из-за мутаций вируса. Поражению органов пищеварения при коронавирусе способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила Омарова.

По ее словам, сейчас рассматривается гипотеза о том, что ЖКТ наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" новой коронавирусной инфекции. Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы, препятствуя их дальнейшему проникновению, однако кислотность желудка может снижаться при развитии воспалительных процессов или из-за стрессов, пояснила Омарова.