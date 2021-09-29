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29.09.2021 03:48
Рубрика: Общество

Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19 - август, а от гриппа - сентябрь-октябрь. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Он подчеркнул, что в сильно жаркую погоду тоже не стоит прививаться, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Из-за высокой температуры воздуха на улице у человека может быть обезвоживание, и, как следствие, повышенное давление. В то же время не стоит тянуть с вакцинацией до октября, так как осенью иммунитет проседает, и начинается подъем заболеваемости ОРВИ.

Напомним, что врачи не рекомендуют делать в одно время сразу две прививки - от COVID-19 и гриппа. Надо подождать минимум месяц. "Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя", - подчеркнул эпидемиолог Александр Горелов (цитата по РИА Новости).

Общество Здоровье Прививки и вакцинация Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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