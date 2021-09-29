Почему не стоит проверять длительный иммунитет к COVID-19

Сейчас некоторые клиники активно рекламируют услугу по определению длительного Т-клеточного иммунитета к COVID-19. С антителами, похоже, народ уже наигрался - ПЦР-тесты делают ради поездок и чтобы убедиться, что не заразились (или, наоборот, подтвердить, что заразились "короной", а не чем-то другим).

Видов тестирования на коронавирусную инфекцию много, и разобраться, какой и для каких целей применяется, не так просто. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Но теперь многих интересует: вот я переболел, а есть ли у меня длительная защита? И реклама с готовностью обещает это проверить. Услуга, кстати, недешевая - от 12 до 18 тысяч рублей. "РГ" - Неделя обратилась к экспертам за пояснением: действительно ли такой анализ поможет узнать что-то важное или коммерсанты элементарно зарабатывают на нашем любопытстве.

"Вопросы, подобные вашему, - стоит ли пройти исследование на Т-иммунитет к коронавирусу и где это лучше сделать, мне задают очень часто, у нас просто вал таких обращений, - говорит руководитель медицинской лаборатории клиники "Хадасса-Москва" Любовь Станкевич. - Но большого смысла в этом нет, если речь идет не об участии в исследованиях иммунитета, а просто о личной инициативе (то есть если тест планируется сделать "для себя"). Наша клиника принципиально не выполняет подобного тестирования и не предлагает его нашим пациентам. В Израиле, да и других развитых странах этот тест просто по желанию пациента тоже не делают. Да, Т-клеточный иммунитет важен и нужен, и если он у человека сформирован - это еще одно свидетельство того, что человек защищен от заражения коронавирусом. Но остается открытым (и продолжает изучаться) вопрос: насколько надежна эта защита и как долго она сохраняется. На данном этапе с точки зрения доказательной медицины еще нет достаточных данных, которые бы давали четкий ответ на эти вопросы".

Как отмечает Любовь Станкевич, практически на каждый пункт "утверждений" из рекламных буклетов, "объясняющих", зачем нужно выполнить этот тест, она может дать научно обоснованное опровержение.

"Ну, например, вам говорят: для определения Т-иммунитета используется "уникальная" или "новейшая" технология ELISPOT, - объясняет эксперт. - На самом деле технология старая, это разновидность иммуноферментного анализа, который применяется уже почти 40 лет, в частности для диагностики туберкулеза. Суть метода, если очень упрощенно, состоит в том, что на образце биоматериала (крови) на плашке со средой с помощью специального окрашивания фиксируется активация иммунных клеток в ответ на контакт с вирусными антигенами - образуются пятнышки. Эти пятнышки считают вручную под микроскопом, и по их количеству опосредованно судят о наличии иммунных клеток. Большой точностью этот метод не отличается, он скорее дает качественный ответ: есть Т-клеточный иммунитет или отсутствует".

Тест, который в рекламе называют "уникальным" и "новейшим", применяется уже 40 лет

Сейчас для тех же целей используют более современные методики, например, метод проточной цитофлуориметрии, отмечает Станкевич.

"Еще один рекламный лозунг - определяется Т-клеточная память к вирусу SARS-CoV-2. Но последние исследования образцов из банков крови, собранных в доковидные времена, установили: от 20 до 50% людей, которые никогда не встречались с коронавирусом SARS-CoV-2, имеют Т-клетки, реагирующие на него, - рассказала Любовь Станкевич. - Значит, иммунная память сформировалась при встрече с другими видами коронавирусов. Так что, выполнив анализ сейчас, невозможно точно утверждать, что если Т-иммунитет у человека есть, он связан именно с SARS-CoV-2, а не другим коронавирусом".

"Или вот еще рекламный пассаж: коронавирусная инфекция принимает критически разные формы течения: от бессимптомных и легких до крайне тяжелых. Почему так происходит, пока остается неясным, но степень иммунной защиты является одним из основных объяснений, - продолжает Любовь Станкевич. - Тут все правильно, кроме одного: тестирование не позволяет достоверно определить эту самую "степень иммунной защиты", но об этом реклама скромно умалчивает".

Ну и последний аргумент: на бланке с результатом теста есть прямое предупреждение от выполнявших его коммерсантов: "Не является медицинской услугой... как не имеющая самостоятельного законченного значения в вопросах профилактики, диагностики, и лечения заболеваний, медицинской реабилитации. Информация носит аналитический, научно-исследовательский характер". Но это правдивое замечание пациент читает постфактум, уже когда сдал кровь, оплатил тест и получил результат.

Так что, действительно, для изучения новой инфекции, ее воздействия на иммунную систему такие тесты проводят. Но для практического применения они неинформативны и непригодны, делает вывод эксперт.

С коллегой согласен еще один постоянный эксперт "РГ" - Недели, глава медицинской лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. Его лаборатория, кстати, участвует в исследованиях и выполняет тест на Т-иммунитет, но не в коммерческих, а только в научных целях.

"Тесты на T-клеточный иммунитет пока имеют только научное применение для сопровождения исследования противоковидных вакцин. Хотя сейчас проходят клинические испытания для регистрации их в качестве медицинских тестов, - говорит Андрей Исаев. - После регистрации они смогут использоваться для оценки наличия иммунного ответа у пациентов, сталкивавшихся с коронавирусом, но не имеющих антител. В случае если у человека антитела есть, этот тест не показан".

Как защитить будущего ребенка

Безопасна ли вакцинация от COVID-19 для будущих мам?

Вакцинированные беременные женщины передают защиту от COVID-19 своим детям, таковы результаты нового исследования, опубликованного в Американском журнале акушерства и гинекологии "Медицина матери и плода".

Исследователи измерили уровень антител в пуповинной крови младенцев, чтобы выяснить, возникает ли иммунитет у новорожденного в результате заражения коронавирусом или от вакцины, которую получила женщина во время беременности.

Выяснилось, что у всех 36 новорожденных в исследовании, чьи мамы получили вакцины еще до рождения ребенка, были защитные антитела.

Чтобы выяснить, появились ли антитела в результате прививки или естественной инфекции, исследователи искали антитела к спайковому белку (S-белок), которые появляются как после вакцинации, так и в результате заболевания. Они также тестировали на белок нуклеокапсида, который присутствует в крови только у переболевших. Во время исследований тестировалось 36 образцов крови, у 31 беременной женщины развился иммунитет к вакцине. Остальные пять не были протестированы на нуклеокапсидный белок, поэтому исследователи не могут точно сказать, как была получена защита.

В России рекомендации прививать беременных от COVID-19 были выпущены Минздравом России еще в июле. "Применять вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности", - говорится в рекомендациях.