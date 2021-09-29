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29.09.2021 06:31
Рубрика: Общество

У госпитализированных с COVID-19 выявился тотальный дефицит витамина D

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 223(8574)
Дефицит витамина D наблюдался у заболевших COVID-19, у которых заболевание протекало в форме, требующей госпитализации, - результаты исследования были представлены на Национальном конгрессе эндокринологов, проходившем на прошлой неделе в Москве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А чуть раньше сеть медицинских лабораторий "Инвитро" обнародовала данные еще одного мегаисследования, в котором эксперты проанализировали более миллиона анализов на уровень витамина D: оказалось, недостаток этого витамина наблюдается у 55-65% участников, причем всех возрастов - и у пожилых, и у молодежи.

О том, для чего нам нужен этот витамин, как выявить его дефицит и что делать для профилактики его нехватки, рассказал главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

Какое значение для организма имеет витамин D?

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Витамин D на сегодняшний день рассматривают как гормоноподобное вещество, регулирующее ряд ключевых метаболических реакций в организме. Витамин D участвует в контроле деления клеток, регулирует всасывание в кишечнике кальция и фосфатов, поддерживает активность клеток иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, отвечает за выработку дофамина и серотонина, регулирует минеральный и углеводный обмен.

Соответственно, дефицит витамина D ассоциирован с самыми разнообразными заболеваниями - депрессией, онкопатологией, остеопорозом, сахарным диабетом, ожирением, рассеянным склерозом, периодонтитом, миопией, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми недугами.

Почему нам его не хватает?

У горожан та или иная степень дефицита витамина D наблюдается тотально, практически у всех: это связано с недостаточным пребыванием людей на улице на солнце. Кроме того, в северных широтах мало того что солнечного света мало, так еще слишком много пасмурных дней.

Дефицит витамина D можно скорректировать пребыванием на солнце на фоне употребления в пищу морепродуктов, грибов, рыбьего жира. Можно принимать его лекарственные формы, причем дозы ежедневного приема в последние годы пересмотрены в сторону увеличения.

Компетентно
Екатерина Пигарова.

Екатерина Пигарова, доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии:

- В скандинавских странах и в Северной Америке уже много лет проводится усиление витаминами продуктов детского питания, готовых завтраков и молочных продуктов. Однако исследования показывают, что даже в этом случае, когда население регулярно ест обогащенные продукты, уровень поступления витамина D в организм ниже оптимального. Поэтому самым надежным способом обеспечить достаточное поступление витамина D в организм все-таки остается его дополнительный прием из препаратов или добавок. Но тут важно соблюдать меру. А у нас в последнее время, в том числе и из-за эпидемии COVID-19, стал широко распространен прием добавок в дозе, существенно превышающей рекомендованную профилактическую, что не несет дополнительной пользы для организма. Поэтому оптимальные дозы для приема витамина D лучше обсудить с доктором.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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