Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь

В приоритете должна оставаться прививка от коронавируса, потому что это заболевание опаснее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".

"Если вы вакцинировались менее 6 месяцев назад, то сначала стоит пройти вакцинацию от ковида, он опаснее, а уже дальше подойти к вакцинации от гриппа", - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что важно защитить себя от двух заболеваний. По его словам, сезон будет напряженный.

Мурашко напомнил, что в прошлом году от гриппа прививку сделали 60% россиян, благодаря этому эпидемии удалось избежать.