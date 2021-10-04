В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от COVID-19

В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускную способность увеличили до 5 тысяч человек в день. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны "Здоровая Москва" и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас - другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе. По сравнению с началом года в нем многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была расширена, и теперь он сможет принимать до 5 тысяч пациентов в день".

Новый центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00.

Центр вакцинации в Гостином Дворе закрывается. В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации и другие культурные события. Мероприятия будут проходить с соблюдением антиковидных мер.

Также в ГУМе теперь можно будет забрать коробку "С заботой о здоровье". Подарок могут получить москвичи старше 65 лет, которые до 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. В программе также могут принять участие горожане, прошедшие повторную вакцинацию с 23 июня по 31 декабря 2021 года. В коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 г. и сертификат на подарочный набор.

В Москве сделать прививку от COVID-19 можно в 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях. Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте mos.ru/privivka/.