Врач сообщил, кто может бесплатно пройти реабилитацию после COVID-19

"Многочисленные частные клиники предлагают платные программы реабилитации после перенесенного COVID-19, однако это можно сделать и бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования", - особо подчеркнул в разговоре с "РГ" первый замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Виталий Мосин.

И пояснил: "Необходимость в проведении реабилитации за счет средств ОМС и объем медицинской помощи в каждом конкретном случае определяет лечащий врач. Реабилитация показана пациентам с COVID-19, перенесшим длительную искусственную вентиляцию легких продолжительностью от двух до пяти недель. А также тем, кому проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Это метод, направленный на поддержание пациентов, находящихся в критическом состоянии с острой дыхательной или сердечной недостаточностью".

Как рассказали в брянском департаменте здравоохранения, реабилитация больных, перенесших коронавирус в тяжелой форме, проводится в три этапа. Первый проходит в стационаре при оказании специализированной медицинской помощи.

Второй - в отделении медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями и состояниями. Затем уже в условиях отделения медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники, а также на дому с использованием телемедицинских технологий.

И третий этап - для дальнейшей реабилитационной медицинской помощи пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями могут быть направлены в санаторно-курортные организации.

В Брянской области реабилитация тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, проводится в санатории для детей с родителями и в медицинском центре, который работает с маломобильными пациентами. Это государственные автономные учреждения.

Об уникальности медцентра рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Брянской области по медицинской реабилитации, главврач медцентра Юлия Мартынович: "Многие санатории и здравницы не предназначены для людей с ограниченными возможностями, часто в них нет лифтов и пандусов, широких дверных проемов. Поэтому они не принимают гостей, которые не могут обойтись без помощи сопровождающего".

Как пояснила Юлия Мартынович, базовая основа разработанных программ включает в себя широко известные методики. Светолечение, ингаляторное введение лекарственных средств и солевую пещеру, лазеротерапию, гипокситерапию, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику, водолечение с применением жидких концентратов на основе нафталановой нефти.

А еще - пантовые ванны с использованием подлинного продукта мараловодства Алтая и пеллоидотерапия с использованием натуральной грязи озера Большой Тамбукан, которое находится на Северном Кавказе недалеко от Пятигорска.

В ближайшее время планируется введение процедуры с использованием новейшей методики, основанной на лечении кислородно-гелиевой дыхательной смесью.

"В связи с тем, что новая коронавирусная инфекция несет за собой широкий ряд осложнений, - говорит Юлия Мартынович, - важным фактором является то, что население центральной полосы может получать практически весь спектр медицинской помощи, оказываемый известными санаториями Крыма, Кавказа и Краснодарского края. И при этом не меняя климатической зоны, предотвращая тем самым срыв адаптации и обострение хронических заболеваний".

По словам главврача, реабилитацию после COVID-19 все-таки надо пройти каждому, независимо от степени тяжести. Необходимо восстановить емкость легких и сатурацию крови, предотвращение развития пневмофиброза, когда функциональная ткань органа замещается соединительной.

Очень важно также избавление от остаточных явлений: кашля, отдышки, субфебрильной температуры. Специалист по медицинской реабилитации обратила внимание и на такие последствия коронавирусной инфекции, требующие внимания, как стабилизация психоэмоционального состояния, восстановление иммунной системы и функций сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, восстановление мышечной силы и устойчивости к нагрузкам.

Ну и конечно же, переболевшим ковидом надо просто отдохнуть, например, среди брянских сосен.

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