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05.10.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

GM впервые за 90 лет может уступить Toyota звание "короля авторынка"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

По итогам года концерн General Motors может уступить звание лидера по количеству проданных автомобилей на рынке США компании Toyota. Последняя с января по сентябрь уже вырвалась в лидеры.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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За девять месяцев 2021 года было продано 1 777 483 автомобилей брендов, входящих в General Motors. У Toyota за этот же отчётный период объём поставленных машин больше на 80 401 штук - 1 857 884 авто.

Эксперты склонны полагать, что причина сложившейся ситуации - нехватка электронных компонентов. В General Motors были не готовы к их дефициту, в то время как Toyota, наученная горьким опытом борьбы с последствиями стихий, имела детали про запас: "После землетрясения (11 марта 2011 года - прим. "РГ") мы пересмотрели наш бизнес, поняв, что некоторых деталей должно быть в запасе больше, и микрочипы были в этой номенклатуре", - цитирует Automotive News исполнительного вице-президента по продажам Toyota Motor North America Боба Картера.

Не исключено, что результаты General Motors улучшатся за оставшиеся три месяца, подспорьем может послужить GMC Hummer EV, но в модельном ряду Toyota тоже есть обновки: новая генерация пикапа Tundra, RAV4 с новыми фарами и, конечно же, Land Cruiser 300.

Ранее о рекордных поставках электрокаров по итогам третьего квартала отчиталась компания Tesla.

#Toyota