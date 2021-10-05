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Рубрика: Общество

Иммунолог: Частота дыхания укажет на заболевание COVID-19

Потеря обоняния уже не является обязательным симптомом при заражении коронавирусом. Узнать вовремя о заболевании поможет наблюдение за частотой дыхания. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Фото: iStock
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По его словам, с распространением новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем раньше, а повышение температуры и кашель не обязательно указывают на COVID-19. Болибок считает, что единственный способ диагностики коронавируса еще до анализов и применения специальной аппаратуры - это наблюдение за дыханием.

Самое главное, на что надо обращать внимание, - это если человек начинает задыхаться. Одышка - это самый опасный симптом, подчеркнул врач. Важно помнить: если человек не носит тяжести и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. "Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу", - уверен Владимир Болибок.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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