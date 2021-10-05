Роспотребнадзор назвал новую группу риска по гриппу

Люди, переболевшие коронавирусом, в большей степени подвержены вирусу гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента.

Она сообщила, что помимо пожилых и тех, кто работает с большим количеством людей, появилась еще одна группа риска. "По мнению специалистов, это люди, перенесшие ковид в прошедшем периоде", - сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что у таких пациентов ослаблен иммунитет, а последствия коронавируса длятся довольно долго. "Это новая группа риска, которая сегодня требует особого внимания и иммунизации", - заявила Попова.

Отчасти этим объясняется и ранний всплеск заболеваемости гриппом в ряде регионов - уже в августе Роспотребнадзор зафиксировал случаи H3N2 и других штаммов.

По словам Поповой, препаратов для прививок от гриппа достаточно, недавно в оборот запущена вакцина, действующая сразу на четыре штамма вируса.