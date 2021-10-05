В Минздраве предупредили об опасном последствии COVID-19

Пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, имеют повышенный риск развития сахарного диабета. Об этом в ходе конференции в ТАСС заявила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.

"После перенесенной коронавирусной инфекции в тяжелой форме есть риск выявления сахарного диабета. Поэтому другого выхода нет - прививайтесь", - сказала она.

Ранее российские ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета. Новый метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения нескольких параметров - возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза "Сахарный диабет второго типа" у кровных родственников, регулярность физических нагрузок, индекс массы тела и других.