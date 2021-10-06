Россияне назвали главные аргументы в пользу вакцинации против COVID-19

Россияне, решившие привиться против коронавирусной инфекции нового типа, чаще всего делали этот выбор из-за опасений за здоровье - свое и близких, а также из-за намерения перемещаться без каких-либо ограничений.

Первую причину в ответ на вопрос "Какой аргумент стал для вас самым главным в пользу вакцинации?" назвали от 21% до 37% участников опроса в Viber, Telegram и ВКонтакте.

Ответ "Желание свободно перемещаться и жить нормальной жизнью" стал вторым по популярности, его выбрали от 14% до 24% опрошенных.

Кроме того, от 10% до 12% респондентов признались, что сделали прививку ради работы, еще от 2 до 10% сделали свой выбор, изучив актуальные исследования о вакцинации.

В то же время от 22% до 37% участников опроса заявили, что еще не прививались.

Опрос проводился 30 сентября -1 октября. В нем приняли участие 32 816 человек.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, еще 35,9 млн россиян должны привиться от коронавируса, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет. Повторно привить нужно 7,6 млн человек.