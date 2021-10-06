РФПИ предложил ЕС использовать вакцину "Спутник Лайт" для ревакцинации

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил 5 октября Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт" для применения в качестве третьего - бустерного - укола после вакцинации Pfizer. Такое предложение появилось в официальном Twitter вакцины.

Заявление фонда последовало сразу же после опубликования в The Lancet данных о практически двукратном снижении эффективности вакцины Pfizer через полгода после полного курса прививок из двух доз.

Именно поэтому и в США, и в Европе уже начали ревакцинацию наиболее уязвимых групп населения, а в Израиле вообще объявили введение бустерной дозы, обязательной для сохранения "зеленого паспорта".

"Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся [через полгода] эффективности Pfizer, следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - заявили в РФПИ.

К слову, еще в августе наш фонд обратился к компании Pfizer с аналогичным предложением. Только тогда шла речь не о ревакцинации, как сейчас, а о том, чтобы использовать прививку "Спутником Лайт" в качестве третьего укола для усиления эффекта первой вакцинации.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" может быть бустером для любых зарубежных вакцин. Об этом говорится и в его регистрационном удостоверении. Кроме Pfizer, РФПИ уже выполняет аналогичный проект по совместному использованию двух вакцин от разных производителей с шведско-британской компанией AstraZeneca.

Исследования возможности комбинированного применения разных вакцин проводятся сейчас в разных странах. Много где людям с риском тромбоза, получившим первую дозу вакцины AZ, вторую рекомендовали сделать, поменяв вакцину на Pfizer. Со "Спутником" испытания по комбинированию с другими препаратами были проведены в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине. Результат отличный: безопасно и эффективно.

И еще сразу две интересных новости от российских разработчиков вакцин и лекарств против COVID-19. Наш препарат левилимаб, созданный для лечения ревматоидного артрита, оказался эффективным в лечении COVID-19 и предотвращении цитокинового шторма. Результаты клинических исследований опубликованы в научно-медицинском рецензируемом журнале Inflammation Research (Швейцария), сообщила компания Biocad, разработавшая лекарство.

Клинические исследования возможности комбинированного применения разных вакцин от разных производителей проводятся сейчас во многих странах

Результаты исследования показали: у пациентов с коронавирусной пневмонией применение левилимаба вместе со стандартным лечением приводило к стойкому улучшению через две недели в 1,5 раза чаще чем в группе, которая препарат не принимала. "Естественное течение COVID-19 в большинстве случаев представляет собой легкое или средне-тяжелое заболевание, вызывающее ограниченный иммунный ответ, - рассказала директор департамента клинической разработки Biocad Юлия Линькова. - Однако примерно в 20% случаев COVID-19 может прогрессировать до тяжелого заболевания, вызванного чрезмерным иммунным ответом - массивным высвобождением провоспалительных цитокинов (цитокиновый шторм). Это сопровождается повреждением легких, развитием острого респираторного дистресс-синдрома, множественной органной недостаточностью и нарушением свертывания крови. Цитокиновый шторм связан с тяжестью заболевания и грозит смертью. Необходимость поиска эффективной терапии с целью предотвращения и подавления цитокинового шторма и явилась предпосылкой к проведению клинического исследования нашего препарата при использовании его у больных с тяжелым COVID-19".

Одновременно Biocad сообщил о еще одной своей разработке: это оригинальная вакцина от COVID-19, которая требует только однократного применения.

Понятно, что один укол, одна доза всегда удобнее и предпочтительнее, чем двукратное введение. При условии, что такая прививка будет работать. Исследования кандидатного препарата показали хорошие результаты.

"В целом результаты наших исследований in vitro и in vivo показывают высокую эффективность данного вакцинного кандидата", - сообщил вчера руководитель отдела разработки продукта Александр Прокофьев на форуме OpenBio-2021 в наукограде Кольцово.

Первая фаза клинических испытаний будущей вакцины проводится с участием трех групп людей, которые получают дозы с разной концентрацией вакцинного агента. Общее число добровольцев - 160 человек. При этом, отметил Прокофьев, компания не планирует отклоняться от общепринятых протоколов при проведении испытаний - "весь цикл прописан чуть ли не до 2026 года".Препарат относится к типу рекомбинантных векторных вакцин и представляет собой раствор для однократного внутримышечного введения.