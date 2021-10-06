Зачем сегодня в больнице нужны священники и добровольцы

Как поддержать - духовно и психологически - больных в период пандемии COVID-19 не только в России, но и в других странах? - ответ на этот вопрос сегодня в Москве начнут искать на международной онлайн-конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях", собравшей больничных капелланов, ученых, врачей, священнослужителей и чиновников из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании.

Последние полтора года выдались непростыми. Многие из нас и наших близких переболели коронавирусом, кто-то болел тяжело и долго лежал в реанимации. В этой борьбе за жизнь не обошлось без утрат - у многих болезнь забрала любимых друзей и родных.

Но были и светлые, радостные моменты. Были поводы для надежды, для проявления в нашем мире веры и любви. Была возможность делать добро нашим ближним, помогать тем, кто оказался один на один со своими проблемами, кто не знал, где просить помощи. Ковид сплотил людей. В больницы и в благотворительные проекты пришло много замечательных волонтеров, людей с добрым сердцем.

Одиночество особенно ощущается в тяжелой болезни, в "красной зоне", когда ты день ото дня не видишь никого, кроме других больных и врачей в защитных костюмах, когда нет сил и возможности даже говорить.

Человеку в одиночестве, в неизвестности перед будущим очень нужна поддержка, тепло, возможность поделиться своей болью с кем-то еще. Ничто так не помогает, как милосердное, сочувствующее сердце рядом.

Важно помочь человеку не только выжить, но важно не оставить его одного на пороге смерти. Никто из нас не хотел бы умирать в одиночестве. Очень нужен рядом тот, кто готов послушать, посочувствовать, разделить твое страдание и горе.

Поэтому так важны сегодня в больницах больничные священники (их еще называют капелланами) и добровольцы. Врачам, медсестрам порой не хватает времени и сил, чтобы уделить внимание духовным, психологическим нуждам больного. А для священника это главная задача. Он знает, как утешить человека, как его поддержать, поможет найти ответ, как пережить боль, страдание и не отчаяться.

Больничное служение - не новая традиция для России и Русской Православной Церкви. До революции практически в каждой крупной больнице был свой храм. Церковь создавала странноприимные дома, богадельни для бедных. Священники приходили в больницы для совершения Таинств, для того чтобы помолиться вместе с больными, поддержать и утешить их.

Революция сломала эти традиции, в советское время служение больничных священников и церковная благотворительность стали невозможными. Сегодня возрождение больничного служения нам дается не всегда легко. Иногда приходится сталкиваться с недоверием или непониманием. Если пациент просит о том, чтобы к нему пришел священник, его могут пустить сегодня далеко не в каждую больницу.

Но постепенно это недоверие удается преодолеть. Во многих медицинских учреждениях нас очень ждут. Многие врачи нам признаются, что рады посещениям больных священниками, добровольцами, родственниками. Это облегчает труд самих врачей и помогает больным быстрее идти на поправку, найти в себе силы бороться с болезнью.

На Западе традиция больничного капелланства не прерывалась, и это позволило выработать правила взаимодействия, права и обязанности капелланов. В западных странах больничные капелланы часто работают в штате медицинских учреждений. Пациенты знают, к кому обращаться, с кем можно обсудить важные духовные вопросы, у кого попросить поддержки. Институт капелланов на Западе закреплен законодательно.

Нам в России также нужны такие правила взаимодействия, без них очень сложно. Мы неоднократно сталкивались в начале пандемии с трудностями, когда нужно было согласовывать каждый визит священника в больницу, убеждать персонал, что это действительно важно для пациента. Сегодня ситуация меняется, нам удалось наладить сотрудничество, однако четкого единого механизма работы все еще нет.

Проводя вместе с Минздравом России и Советом при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере большую международную конференцию, мы надеемся, что она станет важным шагом на пути организации института больничных священников (капелланов) в России.

Каждый человек в тяжелой ситуации, в болезни, лишениях нуждается в поддержке, духовной, психологической помощи. Пребывание в больнице, в реанимационной палате может ввергнуть человека в депрессию, остаться тяжелейшим переживанием.

И очень важно, чтобы в этот момент рядом оказался тот, кто смог бы тебя выслушать. На больничной койке человек часто нуждается в словах утешения, ему важно найти в себе силы не унывать и бороться с болезнью дальше.

Любовь - это лекарство, которое врачует самые тяжелые душевные раны, помогает пережить самые тяжелые обстоятельства и помогает преодолеть болезнь. И в нашем страдающем от болезней и страданий мире любви не может быть слишком много.