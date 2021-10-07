Где стартапу найти деньги на развитие

Разговор о том, где взять денег на стартап, и это международная практика, начинается с трех F - Friends, Fools, Family (друзья, дураки, семья). То есть любой проект рождается на голом энтузиазме и тех ресурсах, которые стартаперы могут позаимствовать у ближайшего окружения.

Чаще всего это небольшие деньги, и возникает вопрос: "Как создать готовый продукт, используя как можно меньше ресурсов?".

Не надо забывать, что первоначальная версия продукта не является финальной и не обязана ею быть. Это прототип, который нужно попробовать продать, чтобы понять, готовы ли люди его покупать и есть ли в данном проекте "экономика". Если все-таки да, то имеет смысл инвестировать, привлекать деньги, вкладывать ресурсы, расширять команду, дополнять продукт новыми функциями.

Многие ребята тешат себя иллюзиями, что аудитория единогласно высоко оценит их товар и будет жаждать платить за него. Но, как показывает статистика, в 95 процентах случаев, к счастью или к сожалению, ничего подобного не происходит.

Если проводить аналогию со стремительно вошедшими в нашу жизнь приложениями вызова такси, то мы заметим, что люди и раньше пользовались данной услугой, но немного в другом формате и именно поэтому оценили новые возможности. А если человек не пользовался некоей услугой и прекрасно жил, то каким же образом заставить его за нее платить?

Допустим, команда представила на рынке минимальную версию своего продукта и поняла, что у него есть перспективы. Что дальше?

Большинство команд студенческих проектов и проектов начинающих предпринимателей считает, что легко смогут получить деньги у инвестора. Еще одно заблуждение: для инвестора это бесцельно сожженный ресурс.

На мой взгляд, на этом этапе самый простой способ найти средства - воспользоваться существующей грантовой системой. Можно обратиться в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он представляет несколько программ. Например, "Умник" ориентирована на студентов. Это грант до 500 тысяч рублей на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и разработку продукта. Далее, при создании юридического лица есть возможность получить грант по программе "Старт-1". Конечно, здесь, как и везде, есть свои нюансы - по данному конкурсу необходимо отчитываться патентами, и это условие может "срезать" часть проектов-участников.

Сумму в два миллиона рублей можно выиграть на региональном конкурсе краевых технологических стартапов "Приморский старт". Аналогичные меры поддержки существуют и в других регионах. Эти деньги позволяют вести разработку идеи.

Многие тешат себя иллюзиями, что аудитория единогласно высоко оценит их продукт и будет жаждать заплатить за него. Но, как показывает статистика, в 95 процентах случаев, к счастью или к сожалению, ничего подобного не происходит

На следующей ступени, когда уже есть некий юридический конструкт, продукт, а также первый грант, при наличии технологической составляющей в проекте компания может стать резидентом "Сколково". Это дает ей возможности грамотной экспертизы и получения целевых микрогрантов, например, на разработку конструкторской документации.

А центр "Мой бизнес" поможет с регистрацией торговой марки, организацией участия в выставках.

В Приморье есть и свой региональный институт развития стартапов - это технопарк "Русский" и действующий при нем коворкинг, где можно получить рабочее место. Более того, "Русский" является официальным региональным оператором "Сколково".

Но увлекаться грантами не стоит - на мой взгляд, получив средства, можно вообще забыть о том, что нужно выводить продукт на рынок.

Но продолжим. Итак, наш начинающий предприниматель имеет бюджет два миллиона рублей. Для создания начальной версии IT-товара этого может быть вполне достаточно, но для "тяжелого" продукта, связанного с производством, скорее всего, нет.

В любом случае дальнейшее развитие проекта потребует денежных средств. Частные инвесторы, обладающие данными отраслевой экспертизы, берут проекты только из определенных отраслей. Они могут заходить раньше - до того как команда получила грант, но в первую очередь чтобы поддержать советами, хотя могут выписывать и небольшие чеки на конкретные вещи. Но здесь есть один нюанс: бизнес-ангел не должен становиться вторым директором, иначе стартапер перестает быть самостоятельным, а его вера в свой продукт постепенно пропадает.

Частный инвестор принимает на себя высокий риск, понимая, что из 100 продуктов "выстрелит" лишь один, и что, если раздавать чеки, никакого фонда не хватит. Поэтому, как правило, инвестор помогает экспертизой и небольшими денежными вложениями. И тут существует еще один, исключительно местный, нюанс - на Дальнем Востоке таких людей совсем немного.

После того как появился какой-то минимальный продукт, неплохо работают акселераторы - корпоративные либо отраслевые. Многие крупные российские компании, например, ВТБ, "Магнит", "Северсталь", делают собственные акселераторы, задача которых найти подходящие инновационные решения и, возможно, интегрировать их в свой производственный цикл. Тут может начаться стратегическое партнерство, включающее доработку продукта, отраслевую экспертизу, продажи именно этому партнеру или другим клиентам. Условно говоря, если ты продал приложение в один банк, ничто и никто не мешает продать его в другой, если продукт потенциально востребован. Словом, задача акселератора - вырастить продукт до того уровня, когда в него уже очевидно можно инвестировать деньги. И вот на этом этапе жизнь стартаперов становится намного проще, но это вовсе не значит, что она заканчивается, ведь появляются новые идеи, цели и задачи. И, если вы - действительно настоящий стартапер, то это только еще больше должно распалять ваш интерес!