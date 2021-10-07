Вышел трейлер перезапуска серии "Паранормальное явление"

В Сети опубликован полноценный трейлер нового "Паранормального явления". Картине предписано стать ребутом внезапно популярной мокьюментари-линейки. Судя по ролику, она будет похожа разом на все фильмы ужасов, какие только есть.

По сюжету режиссер-документалист Марго прибывает в уединенную общину амишей - в надежде разобраться в судьбе свой давно потерянной матери. Но что-то идет не так - начинает твориться чертовщина, и Марго проницательно догадывается: божьи люди скрывают нечто крайне зловещее.

Проектом занимались Кристофер Лэндон ("Счастливого дня смерти", "Дичь") и Уильям Юбэнк ("Под водой" с Кристен Стюарт): Юбэнк - режиссер, Лэндон уже в пятый раз в рамках линейки написал сценарий. Продюсеры - Лэндон, Стивен Шнайдер ("Стекло", "Сплит", "Астрал"), Джейсон Блум и демиург серии Орен Пели.

Стриминговый релиз - 29 октября. В России фильм выйдет на больших экранах, но… только 3 марта 2022-го.