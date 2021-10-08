Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян

Около 47,8 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, полностью прошли вакцинацию 42,2 млн граждан, ревакцинировались 2,1 млн человек.

Голикова подчеркнула, что вакцинация - это важнейшее мероприятие по снижению смертности от коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцина "Спутник V" защищает от тяжелых случаев коронавируса более чем на 95%, а ее эффективность против нового штамма "Дельта" составляет 83%.