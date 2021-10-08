В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых

Вакцины от коронавируса защищают пожилых людей настолько же эффективно, как и молодых, рассказала глава Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

По словам Ткачевой, исследования показывают, что у пожилых граждан после прививки "не столь бурная" реакция на вакцину, но этого достаточно, чтобы выработать защиту. Эффективность прививок точно такая же, как у пациентов молодого и среднего возраста.

Также во время онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" она отметила, что у людей старшего возраста реже случаются нежелательные реакции после прививки. Об этом ранее говорили и в Центре им. Гамалеи - исследование показало, что побочные эффекты у привитых вакциной "Спутник V" пациентов старше 60 лет возникают вдвое реже, чем у более молодых.

В России массовая вакцинация стартовала в январе 2021 года. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе.