В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID

Постковидный синдром у людей пожилого возраста протекает значительно тяжелее, поэтому им необходима специальная программа реабилитации после того как они переболели COVID-19. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"В Минздраве постоянно обновляются не только клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, но и созданы рекомендации по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Там есть раздел "Пожилой возраст", - отметила она, передает ТАСС.

Ольга Ткачева считает, что реабилитация для пожилых граждан должна включать в себя комплекс физических упражнений, а также когнитивный тренинг. Последнее необходимо, так как у пациентов сохраняется нарушение памяти.

"Эта реабилитация может включать, например, определенную программу питания, а также определенные вопросы соцподдержки. Реабилитация в пожилом возрасте вообще в целом более комплексная задача, которая включает в себя несколько доменов", - считает эксперт.

Гериатр Минздрава также добавила, что пожилым гражданам необходимо делать прививку и от коронавируса, и от гриппа.