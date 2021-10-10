Дмитрий Медведев заявил о недостаточных темпах вакцинации

Распространение коронавируса в России ускорилось, и на этом фоне темпы вакцинации недостаточны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

В настоящий момент в России привиты чуть более половины от того числа граждан, которое необходимо для создания коллективного иммунитета. А он формируется на уровне 80 процентов граждан, напомнил зампред Совбеза. "Сегодня очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, - подчеркнул Медведев. - Нужно внедрить здесь лучшие практики, которые в регионах существуют".

Есть и другая проблема - с логистикой. Необходимых препаратов в стране производится достаточно - и для того, чтобы использовать в России, и чтобы экспортировать. На данный момент в РФ выпущено около 94 млн комплектов вакцин от COVID. А до конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутника V" и почти 300 млн доз "Спутника лайт". Однако вакцины могут скапливаться на складах. Как подчеркнул Медведев, они не должны лежать мертвым грузом. Зампред Совбеза заявил о необходимости грамотно распределять препараты: нужно сбалансировать их использование внутри страны и поставки за рубеж.

Это, по его словам, особенно важно с учетом того, что у России есть экспортные обязательства по вакцинам перед 57 странами. Речь идет о более 100 млн комплектов препаратов.

На данный момент в РФ выпущено около 94 млн комплектов вакцин от COVID. А до конца года планируется произвести еще 150 млн доз "Спутника V" и почти 300 млн доз "Спутника лайт"

Путь российских вакцин за границу в первую очередь, впрочем, преграждает политика. Процесс их признания за рубежом пока идет избирательно, напомнил Дмитрий Медведев. В некоторых государствах, по его словам, были признаны только некоторые из них, что создает определенные сложности для учета, так как у России несколько таких препаратов. Политические соображения замешаны и в процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации. Как напомнил зампред Совбеза, Россия неоднократно призывала к этому партнеров по "двадцатке". Однако переговорный процесс на эту тему тоже застопорился.