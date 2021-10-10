Исследование: Прививку от COVID-19 и гриппа можно делать одновременно

Вакцину против гриппа можно вводить вместе с бустерной дозой мРНК-вакцины от COVID-19. Об успешных результатах исследования сообщила французская компания Sanofi, один производителей вакцин, в том числе и противогриппозных.

Современную квадривалентную вакцину Fluzone (в Европе зарегистрирована как Efluelda) вводили вместе с бустерной дозой мРНК вакцины от COVID-19 производства Moderna. В исследованиях приняли участие около 65 пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые за пять месяцев и более уже получили две дозы противоковидной вакцины, сообщили в компании.

Препараты вызвали у пациентов схожие иммунногенные реакции, показали аналогичный профиль безопасности и переносимости.

"В этом сезоне как никогда важно помочь защитить пожилых людей, которые подвергаются особенно высокому риску как тяжелого COVID-19, так и осложнений от гриппа, которые могут включать сердечные приступы и инсульты", - цитирует Pharmvestnik слова завотделением по вакцинам в Северной Америке компании Майкла Гринберга.

Эксперт отметил, что это первое исследование, которое показало действенность вакцинации против гриппа одновременно с мРНК-бустером против COVID-19 у пожилых людей.

Одновременное использование вакцин против COVID-19 и вакцин против гриппа в настоящее время разрешено в США, Франции, Великобритании, Германию, уточняет Pharmvestnik.