Бесплатный экспресс-тест на COVID-19 москвичи могут сдать в МФЦ и ТЦ

В Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Мы продолжаем расширять возможности тестирования на COVID-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг "Мои Документы" и 10 популярных общественных местах - торговых центрах, ГУМе, фудмолле"ДЭПО". В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса. Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов".

Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР. Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При получении отрицательного ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек будет считается здоровым.

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно во флагманских офисах "Мои Документы" ежедневно с 10:00 до 22:00:

• ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2)

• ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)

• ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75)

• САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8)

• ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)

• ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1)

Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг районов:

• Крылатское (Рублевское шоссе д.42 к.1)

• Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)

• Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)

• Неврасовка (ул. Маресьева, д. 1)

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы: