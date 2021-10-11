Бесплатный экспресс-тест на COVID-19 москвичи могут сдать в МФЦ и ТЦ

"Мы продолжаем расширять возможности тестирования на COVID-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг "Мои Документы" и 10 популярных общественных местах - торговых центрах, ГУМе, фудмолле"ДЭПО". В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса. Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов".
Сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР. Результаты ПЦР-теста придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. К пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При получении отрицательного ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек будет считается здоровым.
Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно во флагманских офисах "Мои Документы" ежедневно с 10:00 до 22:00:
- • ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2)
- • ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)
- • ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75)
- • САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8)
- • ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)
- • ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1)
Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг районов:
- • Крылатское (Рублевское шоссе д.42 к.1)
- • Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)
- • Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)
- • Неврасовка (ул. Маресьева, д. 1)
Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы:
- • ГУМ
- • ЦУМ
- • "РИО" на Дмитровском шоссе
- • "РИО" на Ленинском проспекте
- • "Л-153"
- • "Ереван Плаза"
- • "Калейдоскоп"
- • "Океания"
- • "Щука"
- • Фудмолл "ДЭПО"