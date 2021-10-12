Где и как москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

Новости

Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 12.10.2021
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 12.10.2021
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 12.10.2021
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 12.10.2021
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 12.10.2021
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 23:24
Рубрика: Общество

Где и как москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Вы ехали в электричке рядом с человеком, который всю дорогу чихал... С утра чувствуете себя нормально, но у жены подскочила температура... Сходили в театр, спектакль прекрасный, но народа был полный зал... С приходом пандемии для многих дня не проходит без мыслей о коронавирусе. Страшно заболеть самим, еще страшнее за близких - не заразить бы их! Но теперь москвичи могут не волноваться попусту, прислушиваясь к себе - нет ли симптомов опасного заболевания? Каждый может в любой момент провериться в одном из 10 центров "Мои документы" или ближайшем торговом центре. Для этого нужно лишь выбрать удобное место и поехать сдать экспресс-тест на COVID-19. Причем бесплатно.
Результат экспресс-теста готов уже через 15 минут после взятия мазка. Фото: РИА Новости Результат экспресс-теста готов уже через 15 минут после взятия мазка. Фото: РИА Новости
Результат экспресс-теста готов уже через 15 минут после взятия мазка. Фото: РИА Новости

15 минут на анализ

Фото: Агенства городских новостей "Москва"
Где и как вводят новые антикоронавирусные меры

Новый метод диагностики - экспресс-тест на COVID-19, как рассказал корреспонденту "РГ" главврач диагностического центра N 5 Павел Гуляев, в столице испытали еще летом: "Мы убедились на опыте, что в 85 процентах его результат совпадает с общепринятым анализом ПЦР. Главная разница - результат ПЦР нужно ждать в течение одного дня. А экспресс-тест на антиген буквально за 10-20 минут позволяет узнать, что у человека - банальное ОРВИ, распространение которого характерно для каждой осени, или COVID-19".

Именно такая скорость подвигла столичные власти с 1 октября, когда в городе снова начала расти заболеваемость коронавирусом, ввести новый алгоритм ведения больных с подозрением на COVID-19. После этого прошло всего десять дней, и мэрия приняла новое решение: возможность провериться на опасный вирус должна быть у всех, независимо от того, есть его признаки или нет. И теперь все горожане могут сдать экспресс-тест в одном из десяти МФЦ или ТЦ. "В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Это позволит также выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса, а значит, прервать цепочку распространения COVID-19 на самом раннем этапе", - объяснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Что дальше?

Число ложноотрицательных экспресс-тестов в ходе эксперимента оказалось всего 2 процента из проведенных более чем 120 тысяч. И тем не менее, чтобы исключить и эту мизерную вероятность ошибки, в Москве положительный результат расценивается лишь как показатель, что человек, возможно, болен. А еще как сигнал для необходимости провести более детальную диагностику. Поэтому, получив его, пациента ждет следующий шаг - проведение теста ПЦР. Его возьмут тут же, в этом же МФЦ или торговом центре, а после этого человека попросят сразу же отправиться домой, сократив по дороге контакты до минимума. Например, на такси. И побыть дома придется до получения результатов ПЦР - на это нужно будет оформить письменное согласие.

Результат ПЦР-теста придет по СМС, а также в течение суток его можно будет увидеть в своей электронной карте. Он оказался положительным? Значит, теперь уже случай заболеваемости коронавирусом считается подтвержденным. Но бежать в поликлинику и в аптеку за лекарствами не нужно - врач придет к вам домой и принесет все необходимые препараты. Так же бесплатно. Анализ на коронавирус при положительном экспресс-тесте возьмут у всех членов вашей семьи.

Тест оказался отрицательным? Прекрасно, можно продолжать жить обычной жизнью и не волноваться, что можете заразить пожилых родственников или детей.

Выбери МФЦ или ТЦ

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19

Почему выбраны самые крупные флагманские центры "Мои документы" и такие торговые центры, как ГУМ, ЦУМ, фудмолл "Депо" и другие? В оперштабе объяснили: это самые большие места притяжения москвичей. Значит, тестирование горожане могут сделать попутно, во время получения госуслуг или похода по магазинам. Пришли получить какой-то документ? Подойдите к администратору и сообщите ему, что хотели бы попутно сдать тест на коронавирус. Он попросит вас заполнить письменное согласие и вскоре пригласит на тестирование, которое проходит тут же, в зале. Экспресс-тест такой же простой, как тест ПЦР - в виде мазка из носоглотки.

Москвичей волнует: будет ли город возвращаться к режиму жестких ограничений, через которые Москва уже проходила? В оперштабе подтвердили: да, столица вновь переживает подъем заболеваемости коронавирусом: за последние две недели она выросла в полтора раза, а число госпитализаций - в два раза. Но главную задачу городские власти сейчас видят в том, чтобы максимально оперативно выявлять тех, кто может стать источником заражения. "Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни и в то же время не наносить вреда экономике столицы", - утверждают в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Справка "РГ"

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно во флагманских офисах "Мои документы" ежедневно с 10.00 до 22.00:

  • ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2)
  • ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)
  • ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75)
  • САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 8)
  • ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)
  • ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д. 1)
  • Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг районов:
  • Крылатское (Рублевское шоссе, д. 42, к. 1)
  • Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)
  • Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)
  • Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1)

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы:

  • ГУМ
  • ЦУМ
  • "РИО" на Дмитровском шоссе
  • "РИО" на Ленинском проспекте
  • "Л-153"
  • "Ереван Плаза"
  • "Калейдоскоп"
  • "Океания"
  • "Щука"
  • Фудмолл "ДЭПО"
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"