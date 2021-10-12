Где и как москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

Вы ехали в электричке рядом с человеком, который всю дорогу чихал... С утра чувствуете себя нормально, но у жены подскочила температура... Сходили в театр, спектакль прекрасный, но народа был полный зал... С приходом пандемии для многих дня не проходит без мыслей о коронавирусе. Страшно заболеть самим, еще страшнее за близких - не заразить бы их! Но теперь москвичи могут не волноваться попусту, прислушиваясь к себе - нет ли симптомов опасного заболевания? Каждый может в любой момент провериться в одном из 10 центров "Мои документы" или ближайшем торговом центре. Для этого нужно лишь выбрать удобное место и поехать сдать экспресс-тест на COVID-19. Причем бесплатно.

15 минут на анализ

Новый метод диагностики - экспресс-тест на COVID-19, как рассказал корреспонденту "РГ" главврач диагностического центра N 5 Павел Гуляев, в столице испытали еще летом: "Мы убедились на опыте, что в 85 процентах его результат совпадает с общепринятым анализом ПЦР. Главная разница - результат ПЦР нужно ждать в течение одного дня. А экспресс-тест на антиген буквально за 10-20 минут позволяет узнать, что у человека - банальное ОРВИ, распространение которого характерно для каждой осени, или COVID-19".

Именно такая скорость подвигла столичные власти с 1 октября, когда в городе снова начала расти заболеваемость коронавирусом, ввести новый алгоритм ведения больных с подозрением на COVID-19. После этого прошло всего десять дней, и мэрия приняла новое решение: возможность провериться на опасный вирус должна быть у всех, независимо от того, есть его признаки или нет. И теперь все горожане могут сдать экспресс-тест в одном из десяти МФЦ или ТЦ. "В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Это позволит также выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса, а значит, прервать цепочку распространения COVID-19 на самом раннем этапе", - объяснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Что дальше?

Число ложноотрицательных экспресс-тестов в ходе эксперимента оказалось всего 2 процента из проведенных более чем 120 тысяч. И тем не менее, чтобы исключить и эту мизерную вероятность ошибки, в Москве положительный результат расценивается лишь как показатель, что человек, возможно, болен. А еще как сигнал для необходимости провести более детальную диагностику. Поэтому, получив его, пациента ждет следующий шаг - проведение теста ПЦР. Его возьмут тут же, в этом же МФЦ или торговом центре, а после этого человека попросят сразу же отправиться домой, сократив по дороге контакты до минимума. Например, на такси. И побыть дома придется до получения результатов ПЦР - на это нужно будет оформить письменное согласие.

Результат ПЦР-теста придет по СМС, а также в течение суток его можно будет увидеть в своей электронной карте. Он оказался положительным? Значит, теперь уже случай заболеваемости коронавирусом считается подтвержденным. Но бежать в поликлинику и в аптеку за лекарствами не нужно - врач придет к вам домой и принесет все необходимые препараты. Так же бесплатно. Анализ на коронавирус при положительном экспресс-тесте возьмут у всех членов вашей семьи.

Тест оказался отрицательным? Прекрасно, можно продолжать жить обычной жизнью и не волноваться, что можете заразить пожилых родственников или детей.

Выбери МФЦ или ТЦ

Почему выбраны самые крупные флагманские центры "Мои документы" и такие торговые центры, как ГУМ, ЦУМ, фудмолл "Депо" и другие? В оперштабе объяснили: это самые большие места притяжения москвичей. Значит, тестирование горожане могут сделать попутно, во время получения госуслуг или похода по магазинам. Пришли получить какой-то документ? Подойдите к администратору и сообщите ему, что хотели бы попутно сдать тест на коронавирус. Он попросит вас заполнить письменное согласие и вскоре пригласит на тестирование, которое проходит тут же, в зале. Экспресс-тест такой же простой, как тест ПЦР - в виде мазка из носоглотки.

Москвичей волнует: будет ли город возвращаться к режиму жестких ограничений, через которые Москва уже проходила? В оперштабе подтвердили: да, столица вновь переживает подъем заболеваемости коронавирусом: за последние две недели она выросла в полтора раза, а число госпитализаций - в два раза. Но главную задачу городские власти сейчас видят в том, чтобы максимально оперативно выявлять тех, кто может стать источником заражения. "Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни и в то же время не наносить вреда экономике столицы", - утверждают в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Справка "РГ"

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно во флагманских офисах "Мои документы" ежедневно с 10.00 до 22.00:

ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2)

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)

ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75)

САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 8)

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)

ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д. 1)

Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг районов:

Крылатское (Рублевское шоссе, д. 42, к. 1)

Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)

Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)

Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1)

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы: