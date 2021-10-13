Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

Завтра в столице начнется бесплатное экспресс-тестирование школьников на COVID-19. Ученики 10 школ смогут сдавать тесты раз в две недели. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Экспресс-тест - это современная система диагностики, применяемая во всем мире. Сейчас, когда в городе наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусом, особенно важно оперативно выявлять тех, кто может потенциально служить источником заболевания. Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Ко всему прочему, дети - одна из наиболее социально активных групп населения. Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста. Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах. По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях".

Для организации тестирования в школе выстроена четкая логистика. Школы составят расписание с указанием дня, времени и места проведения тестирования. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других, благодаря этому потоки учеников разных классов будут разведены.

Школа самостоятельно принимает решение о том, кто будет проводить экспресс-тестирование. Экспресс-тесты продаются в аптеках и активно используются в быту, они не требуют специальных медицинских навыков для использования. Поэтому по решению школы для этого могут привлекаться как сотрудники образовательных организаций, так и медицинский персонал. Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов.

При этом по желанию родители могут сами провести тестирование своему ребенку. Для этого они должны прийти в школу в рамках установленного графика и в специально отведенном месте в присутствии сотрудника школы провести тестирование. Старшеклассники также могут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно. Кроме того, родители могут раз в две недели самостоятельно приносить результаты отрицательного ПЦР-теста ребенка, сданного в поликлинике или частной клинике.