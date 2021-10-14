Новый Mitsubishi Outlander PHEV: фото и дата премьеры

Компания Mitsubishi продолжает напоминать, что новый гибридный Outlander не будет внешне отличаться от бензиновой версии. Это доказывают опубликованные фотографии внешности кроссовера, которые дополнили снимком салона - тут тоже никакой разницы. Но зато японцы раскрыли дату дебюта и более точные сроки начала продаж.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV представят 28 октября. Искать отличия во внешнем виде не стоит, так как они сведены к дополнительным шильдикам, указывающим на гибридную трансмиссию, и наличию ещё одного лючка, за которым скрыт порт для подзарядки батареи.

В салоне тоже нет ничего нового, если не считать адаптированную под гибрид графику и режимы отображения цифровой приборной панели.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Козырем нового Outlander PHEV будет модернизированная гибридная система, которая, как ожидается, стала мощнее, а батарея увеличенной ёмкости позволит проезжать большее расстояние в режиме без выхлопов. Ранее "РГ" рассказывала, что увеличится количество режимов вождения - с трёх у нынешнего до семи.

Новая компоновка агрегатов позволила сделать гибридную версию кроссовера по-настоящему семейной: уже в базовой комплектации Outlander PHEV оснащён тремя рядами сидений.

Продавать новый Mitsubishi Outlander PHEV в Японии планируют начать в середине декабря, а поставки модели в США начнутся во второй половине 2022 года.