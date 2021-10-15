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15.10.2021 13:29
Рубрика: Легковые авто

Kia продолжает обновлять линейку моделей для России: теперь Sorento

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Компания Kia представила среднеразмерный кроссовер Sorento 2022 модельного года для российского рынка, который по традиции получил новый логотип марки и пересмотренные комплектации.

Фото: Пресс-служба "Автотора"
В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed

Во всех версиях исполнения расширен пакет "Тёплые опции", в который теперь входят подогревы форсунок стеклоомывателя и лобового стекла. Мультимедийная система в комплектациях Classic, Comfort и Luxe получила беспроводную поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

Системы предотвращения фронтального столкновения, контроля за положением автомобиля в рамках полосы, за вниманием водителя, а также ассистенты движения в полосе и управления дальним светом доступны начиная с комплектации Prestige (комплекс Drive Wise). Также уже с этой версии исполнения кроссовер комплектуется штатным комплексом телематических сервисов Kia Connect.

Фото: Пресс-служба Kia

Обновленный Kia Sorento в топовых версиях Premium и Premium+ оснащается тормозными дисками увеличенного диаметра, обивку потолка можно сделать чёрной. В комплектации Premium появился проекционный дисплей, в Premium+ - металлические накладки на педали и возможность выбора между чёрным и коричневым цветами отделки салона. Функцию принудительной активации системы полного привода (режим AWD Lock) сделали доступной для автомобилей с двигателем 2.5 MPI.

Фото: thekoreancarblog.com
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Kia Sorento 2022 модельного года стоит в зависимости от комплектации 2 499 900 - 3 629 900 рублей.

Ранее Kia представила обновлённые семейство Ceed, фастбек K5, Rio, Cerato и Soul.

Фото: Пресс-служба Kia
#Kia