Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив сегодня центр вакцинации от COVID-19, недавно вновь открытый в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген коронавируса, а заодно проверил экспресс-тест на себе и буквально через 10 минут получил отрицательный результат.

Мэр напомнил, что экспресс-тесты появились практически одновременно с ПЦР-тестами, но их качество первое время оставляло желать лучшего. Сейчас же, по его словам, оно уже достаточно высокое, эффективность 80%. "Мы открыли 20 пунктов в МФЦ и торговых центрах, а с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - рассказал глава города.

В ГУМе с 11 октября экспресс-тестирование на COVID-19 сделали 876 человек, из них у 33 человек тест оказался положительным. А всего в городе за эти дни экспресс-тестирование прошли уже 13 тысяч человек, у 440 из которых результат, подтвержденный и тестом ПЦР, был положительным. Но эти люди болели бессимптомно, а значит, и не соблюдали самоизоляцию и заражали при этом окружающих.