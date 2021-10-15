ВС: Нахождение без маски в общественном месте - значительное нарушение

"С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О малозначительности преступления и освобождении от наказания")", - говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в магазине. На нарушителя был составлен административный протокол и выписан штраф. Гражданин дошел до Верховного суда страны, пытаясь обжаловать наказание. Закон позволяет освобождать человека от ответственности в тех случаях, когда проступок является малозначительным, не причиняющим вреда обществу. Отсутствие маски во время посещения магазина - не тот случай. Верховный суд страны пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.