Минздрав уточнил временные рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав опубликовал 13-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Документ определяет группы пациентов, которых в приоритетном порядке необходимо лечить от коронавируса новыми высокоэффективными противовирусными препаратами - моноклональными антителами.

Ведомство регулярно обновляет рекомендации с учетом клинической практики, что особенно актуально во время роста заболеваемости и смертности. Так, на прошлой неделе Россия обновила оба рекорда - в воскресенье в стране выявили 34 303 случая заражения, а в субботу от COVID-19 умерли 1002 человека.

Новые правила лечения касаются в первую очередь беременных и женщин в послеродовом периоде, пациентов старше 12 лет с первичным иммуно­дефицитом, перенесших операции по трансплантации органов, и некоторых других категорий.

В числе диагнозов, при которых коронавирус особенно опасен, а потому рекомендовано ­лечение моноклональными антителами - диабет первого и второго типа, муковисцидоз, хроническая болезнь почек, тяжелая форма бронхиальной ­астмы, ожирение, сердечная недостаточность (для тех, кто старше 65 лет) и хроническая обструктивная болезнь легких.

"Все эти пациенты попадают в группу риска по тяжелому течению коронавируса. Их лечение моноклональными антителами позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания", - уточнили в ведомстве.

Введение препаратов разрешается до седьмого дня от начала заболевания только под наблюдением врача в условиях стационара. Решение о назначении должна принимать врачебная комиссия.

Как пояснил "Российской газете" руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Семашко Заур Шугушев, моноклональные антитела, по сути, это антитела в чистом виде. Их выделяют из плазмы крови, очищают от других ненужных белков. Антитела вводятся в организм человека, что позволяет уже через час-два сформировать иммунитет к вирусу.

"Сегодня это самый безопасный и эффективный способ лечения заболевания на любой стадии", - говорит врач.

Он также напомнил, что один из методов лечения пациентов с коронавирусом - переливание им плазмы переболевших. Однако в ней содержатся чужеродные для пациента белки, которые могут вызвать нежелательные для больного реакции.

В новой версии временных методических рекомендаций минздрав также определил препараты, которые могут быть заменены в случае отсутствия. Так, например, ремдесивир в стационаре может заменить фавипиравир, а сарилумаб, двойную дозировку олокизумаба или левилимаба можно использовать при отсутствии тоцилизумаба.

Между тем

Роспотребнадзор сократил в два раза срок теста на коронавирус - теперь результаты должны быть готовы в течение суток. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

Согласно действовавшим ранее нормативам Роспотребнадзора, норматив готовности исследований составлял 48 часов.

Подготовил Михаил Загайнов