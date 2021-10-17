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17.10.2021 17:54
Рубрика: Общество

Минздрав уточнил временные рекомендации по лечению коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Минздрав опубликовал 13-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Документ определяет группы пациентов, которых в приоритетном порядке необходимо лечить от коронавируса новыми высокоэффективными противовирусными препаратами - моноклональными антителами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведомство регулярно обновляет рекомендации с учетом клинической практики, что особенно актуально во время роста заболеваемости и смертности. Так, на прошлой неделе Россия обновила оба рекорда - в воскресенье в стране выявили 34 303 случая заражения, а в субботу от COVID-19 умерли 1002 человека.

Фото: EPA
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Новые правила лечения касаются в первую очередь беременных и женщин в послеродовом периоде, пациентов старше 12 лет с первичным иммуно­дефицитом, перенесших операции по трансплантации органов, и некоторых других категорий.

В числе диагнозов, при которых коронавирус особенно опасен, а потому рекомендовано ­лечение моноклональными антителами - диабет первого и второго типа, муковисцидоз, хроническая болезнь почек, тяжелая форма бронхиальной ­астмы, ожирение, сердечная недостаточность (для тех, кто старше 65 лет) и хроническая обструктивная болезнь легких.

"Все эти пациенты попадают в группу риска по тяжелому течению коронавируса. Их лечение моноклональными антителами позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания", - уточнили в ведомстве.

Введение препаратов разрешается до седьмого дня от начала заболевания только под наблюдением врача в условиях стационара. Решение о назначении должна принимать врачебная комиссия.

Как пояснил "Российской газете" руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Семашко Заур Шугушев, моноклональные антитела, по сути, это антитела в чистом виде. Их выделяют из плазмы крови, очищают от других ненужных белков. Антитела вводятся в организм человека, что позволяет уже через час-два сформировать иммунитет к вирусу.

"Сегодня это самый безопасный и эффективный способ лечения заболевания на любой стадии", - говорит врач.

Он также напомнил, что один из методов лечения пациентов с коронавирусом - переливание им плазмы переболевших. Однако в ней содержатся чужеродные для пациента белки, которые могут вызвать нежелательные для больного реакции.

В новой версии временных методических рекомендаций минздрав также определил препараты, которые могут быть заменены в случае отсутствия. Так, например, ремдесивир в стационаре может заменить фавипиравир, а сарилумаб, двойную дозировку олокизумаба или левилимаба можно использовать при отсутствии тоцилизумаба.

Между тем

Роспотребнадзор сократил в два раза срок теста на коронавирус - теперь результаты должны быть готовы в течение суток. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

Согласно действовавшим ранее нормативам Роспотребнадзора, норматив готовности исследований составлял 48 часов.

Подготовил Михаил Загайнов

Лотерея

Текст: Михаил Загайнов

В четверг правительство РФ подвело итоги розыгрыша денежных призов среди привившихся от COVID-19. Номера 499 сертификатов победителей опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф.

Розыгры

Какого уровня коллективного иммунитета мы достигли
ш проводится среди граждан старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. Розыгрыш первого тиража состоялся 14 сентября. Всего будет разыграно 1000 денежных призов по 100 000 рублей.

Список номеров сертификатов победителей смотрите на с.10.

Подготовил Михаил Загайнов

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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